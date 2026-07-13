Conmoción en Luzu TV: Nicolás Occhiato rompió en llanto en vivo tras confirmar una dura noticia

El conductor contó la noticia en Nadie dice nada y explicó por qué había decidido mantener la noticia en privado. “No estaba preparado para hablarlo públicamente”, aseguró.

Este lunes Nicolás Occhiato vivió uno de sus momentos más difíciles frente a las cámaras al confirmar, entre lágrimas, la muerte de su abuela Conce. El famoso conductor eligió contarlo durante su programa en Luzu TV y reconoció que necesitó tiempo para afrontar el duelo antes de hacerlo público.

Según confirmó él, la pérdida ocurrió hace algunas semanas, pero recién ahora decidió compartirla con su audiencia. Además, reveló que su abuela convivía desde hacía años con Parkinson y que, con el tiempo, su estado de salud se fue agravando por otras enfermedades.

"Hace un par de semanas falleció mi abuela Conce, la persona que todos conocieron. Fue parte de la familia de todos nosotros, ella ya estaba mal hace un tiempo", expresó, y explicó que el silencio no fue casual, sino una forma de atravesar el dolor junto a su familia.

Confesó que le costó hacer los programas "No estaba preparado para hablarlo públicamente. Yo necesitaba estar más fuerte, todavía estoy atravesando un duelo", sostuvo. El conductor también reconoció que muchos seguidores habían notado que algo le ocurría: “Por ahí lo asociaban a otras cosas que estaban sucediendo”.

Y agregó: "Los programas me costaron muchísimo, pero sentí que era lo que tenía que hacer”.