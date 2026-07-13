Mucho más que "Jurassic Park": cinco películas que convirtieron a Sam Neill en una leyenda del cine

La muerte de Sam Neill , ocurrida este lunes a los 78 años en Sidney (Australia), conmocionó al mundo del cine . Su familia informó que el fallecimiento fue "repentino e inesperado", aunque destacó que el actor permanecía libre de cáncer tras el tratamiento experimental al que se había sometido este año.

Si bien para millones de espectadores siempre será el paleontólogo Alan Grant de " Jurassic Park ", la carrera del actor neozelandés fue mucho más amplia. A lo largo de casi cinco décadas interpretó héroes, villanos, científicos, militares y personajes atormentados, alternando grandes producciones de Hollywood con cine de autor y películas de culto.

Aunque el público siempre lo asociará con los dinosaurios de Spielberg, Sam Neill construyó una carrera marcada por la diversidad. Participó en más de 50 películas y decenas de producciones televisivas, trabajó con algunos de los directores más prestigiosos del mundo y nunca abandonó el cine independiente ni las producciones australianas y neozelandesas.

Estas son algunas de las actuaciones más recordadas de su filmografía.

Fue el papel que lo convirtió en una estrella mundial. Como el doctor Alan Grant, el escéptico paleontólogo que termina enfrentándose a dinosaurios clonados, Neill aportó humanidad y credibilidad a la revolucionaria película de Steven Spielberg . Volvió a interpretar al personaje en "Jurassic Park III" (2001, en Prime Video) y, dos décadas después, en "Jurassic World: Dominion" (2022, en Prime Video), cerrando el círculo de una de las franquicias más exitosas de la historia del cine.

"The Piano" (1993, en Google Play)

Ese mismo año demostró otra faceta completamente distinta en el drama de Jane Campion. Interpretó al rígido Alisdair Stewart, el esposo de una maravillosa Holly Hunter, en una película que ganó la Palma de Oro en Cannes y tres premios Oscar. Su trabajo, contenido y complejo, fue clave para el éxito del filme, una joya que siempre merece ser vuelta a ver.

"The Hunt for Red October" (1990, en Google Play y YouTube)

En el thriller de espionaje dirigido por John McTiernan compartió pantalla con Sean Connery y Alec Baldwin. Aunque su participación no era protagónica, el oficial soviético Vasili Borodin se convirtió en uno de los personajes más queridos de la película gracias a su calidez y sentido del humor.

"Possession" (1981, en Apple TV)

Antes de alcanzar la fama masiva protagonizó una de las películas más perturbadoras del cine europeo. Dirigida por Andrzej Zulawski, "Possession" lo mostró junto a Isabelle Adjani en un drama psicológico y de horror que con el tiempo se transformó en un clásico de culto. Hoy es considerada una de sus mejores interpretaciones.

"In the Mouth of Madness" (1994, en Apple TV y Prime Video)

El maestro del terror John Carpenter encontró en Neill al protagonista ideal para esta inquietante historia sobre la locura y la ficción. Con el paso de los años, la película fue revalorizada hasta convertirse en una obra de culto dentro del cine fantástico.