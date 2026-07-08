La mejor película de Terminator vuelve al cine por sus 35 años: cuándo se reestrena en Argentina

Después de revolucionar el cine de acción y ciencia ficción, “Terminator 2: el juicio final” volverá a las salas para celebrar su 35° aniversario . StudioCanal, Fathom Entertainment y Rialto Pictures anunciaron un reestreno mundial que comenzará en Estados Unidos y llegará a Argentina.

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Considerada una de las mejores secuelas de todos los tiempos, la película dirigida por James Cameron regresará a los cines en una versión restaurada en 4K , además de exhibirse en RealD 3D y formatos premium, con el objetivo de ofrecer una experiencia renovada tanto para los fanáticos como para quienes la descubran por primera vez.

Estrenada en 1991, “Terminator 2: el juicio final” es la entrega más exitosa de la franquicia , con una recaudación superior a 517 millones de dólares en la taquilla mundial. El elenco reúne nuevamente a Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton , junto a Edward Furlong y Robert Patrick.

La producción ganó cuatro premios Oscar : Mejor Sonido, Mejor Edición de Efectos de Sonido, Mejores Efectos Visuales y Mejor Maquillaje; y obtuvo la poco frecuente calificación A+ de CinemaScore en una película de su género.

El director celebró el regreso de la película a la pantalla grande y destacó el trabajo realizado para esta nueva edición.

"Terminator 2" regresa al cine por su °35 aniversario gentileza

"'Terminator 2' fue hecha para verse en el cine, y nuestra versión en 3D, preparada con mucho cuidado y que ahora vuelve a la pantalla grande, es sin duda la mejor forma de disfrutar la película. Creo que después de 35 años ya se pueden hacer spoilers, así que: ¡los buenos vencen a la superinteligencia de inteligencia artificial! Quizá ese sea un mensaje de esperanza que todos podamos aprovechar este verano", afirmó Cameron.

Por su parte, Anna Marsh, directora ejecutiva de StudioCanal, aseguró que la restauración y el regreso de clásicos del cine forman parte de la estrategia del estudio y celebró que esta nueva exhibición llegue a salas de todo el mundo.

Cuándo se reestrena "Terminator 2" en los cines de Argentina

Los fanáticos argentinos también podrán volver a disfrutar de la película en la pantalla grande. “Terminator 2: día del juicio final” llegará a los complejos Cinemark del país el próximo 27 de agosto.

El reestreno tiene un significado especial para los seguidores de la saga, ya que coincide con el 29 de agosto, la fecha en la que, dentro de la historia, ocurre el temido "Día del Juicio Final".