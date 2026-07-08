8 de julio de 2026 - 10:25

La mejor película de Terminator vuelve al cine por sus 35 años: cuándo se reestrena en Argentina

La icónica película de James Cameron regresará a la pantalla grande con una versión restaurada en 4K y en 3D.

Terminator 2: el juicio final regresa al cine por su °35 aniversario

"Terminator 2: el juicio final" regresa al cine por su °35 aniversario

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

vuelve el mendoza fantastica film fest: terror, ciencia ficcion y cine bizarro con entrada gratuita

Vuelve el Mendoza Fantástica Film Fest: terror, ciencia ficción y cine bizarro con entrada gratuita
100 anos de mel brooks: larga vida a la risa que aun nos salva

100 años de Mel Brooks: Larga vida a la risa que aún nos salva

Considerada una de las mejores secuelas de todos los tiempos, la película dirigida por James Cameron regresará a los cines en una versión restaurada en 4K, además de exhibirse en RealD 3D y formatos premium, con el objetivo de ofrecer una experiencia renovada tanto para los fanáticos como para quienes la descubran por primera vez.

Estrenada en 1991, “Terminator 2: el juicio final” es la entrega más exitosa de la franquicia, con una recaudación superior a 517 millones de dólares en la taquilla mundial. El elenco reúne nuevamente a Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, junto a Edward Furlong y Robert Patrick.

La producción ganó cuatro premios Oscar: Mejor Sonido, Mejor Edición de Efectos de Sonido, Mejores Efectos Visuales y Mejor Maquillaje; y obtuvo la poco frecuente calificación A+ de CinemaScore en una película de su género.

James Cameron: "Es la mejor forma de ver la película"

El director celebró el regreso de la película a la pantalla grande y destacó el trabajo realizado para esta nueva edición.

"Terminator 2" regresa al cine por su °35 aniversario

"'Terminator 2' fue hecha para verse en el cine, y nuestra versión en 3D, preparada con mucho cuidado y que ahora vuelve a la pantalla grande, es sin duda la mejor forma de disfrutar la película. Creo que después de 35 años ya se pueden hacer spoilers, así que: ¡los buenos vencen a la superinteligencia de inteligencia artificial! Quizá ese sea un mensaje de esperanza que todos podamos aprovechar este verano", afirmó Cameron.

Por su parte, Anna Marsh, directora ejecutiva de StudioCanal, aseguró que la restauración y el regreso de clásicos del cine forman parte de la estrategia del estudio y celebró que esta nueva exhibición llegue a salas de todo el mundo.

Cuándo se reestrena "Terminator 2" en los cines de Argentina

Los fanáticos argentinos también podrán volver a disfrutar de la película en la pantalla grande. “Terminator 2: día del juicio final” llegará a los complejos Cinemark del país el próximo 27 de agosto.

El reestreno tiene un significado especial para los seguidores de la saga, ya que coincide con el 29 de agosto, la fecha en la que, dentro de la historia, ocurre el temido "Día del Juicio Final".

"Terminator 2" regresa al cine por su °35 aniversario

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

dustin hoffman volvio al cine con el afinador: de que trata la pelicula

Dustin Hoffman volvió al cine con "El afinador": de qué trata la película

mas de 15 millones de argentinos fueron al cine en lo que va del ano: el ranking de las peliculas mas vistas

Más de 15 millones de argentinos fueron al cine en lo que va del año: el ranking de las películas más vistas

Hoy en HBO Max: la película de terror que estuvo hasta hace poco en cines y fue furor

Hoy en HBO Max: la película de terror recién salida de los cines que revive a un monstruo clásico

un reves para el universo dc en el cine: el fracaso de supergirl en taquilla alarma a warner bros

Un revés para el universo DC en el cine: el fracaso de "Supergirl" en taquilla alarma a Warner Bros