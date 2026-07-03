3 de julio de 2026 - 13:00

Hoy en HBO Max: la película de terror recién salida de los cines que revive a un monstruo clásico

La historia sigue a una familia en una trama paranormal que revive a un monstruo clásico del horror pero con una versión modernizada.

Hoy en HBO Max: la película de terror que estuvo hasta hace poco en cines y fue furor

Hoy en HBO Max: la película de terror que estuvo hasta hace poco en cines y fue furor

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Los amantes del cine de terror ya tienen un nuevo estreno para ver desde casa. Luego de su recorrido por las salas y de convertirse en una de las propuestas más comentadas del género en lo que va de 2026, una producción con una criatura sobrenatural y una historia marcada por el suspenso desembarcó en HBO Max.

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"La Momia" es la nueva versión dirigida por Lee Cronin, responsable de "Posesión infernal: El despertar" (Evil Dead Rise). Lejos de repetir las fórmulas de entregas anteriores, esta película ofrece una mirada mucho más oscura y violenta sobre uno de los monstruos clásicos del cine.

"La momia", la nueva película de terror que llega a HBO Max.

"La Momia" y su oscura versión de terror

La historia comienza en Egipto, donde una familia estadounidense vive una tragedia cuando su hija Katie desaparece sin dejar rastros.

Ocho años después, cuando los padres ya intentan reconstruir sus vidas en Estados Unidos, reciben una inesperada llamada: la joven fue encontrada con vida.

Sin embargo, el reencuentro pronto deja de ser un milagro. Katie ya no es la misma y una fuerza sobrenatural parece haberse apoderado de ella, desencadenando una serie de sucesos cada vez más violentos que ponen en peligro a toda la familia.

Mientras intentan comprender qué ocurrió durante esos años de desaparición, los protagonistas descubren que un antiguo mal relacionado con las leyendas egipcias regresó.

Una reversión de los clásicos de "La Momia"

A diferencia de las películas protagonizadas por Brendan Fraser o del intento de reiniciar el universo de monstruos de Universal con Tom Cruise, esta nueva adaptación apuesta por el terror puro.

"La momia", la nueva película de terror que llega a HBO Max.

Lee Cronin combina horror sobrenatural, escenas de gore y tensión psicológica para construir una historia donde el verdadero eje no es solo la criatura, sino también el duelo, la culpa y el impacto que deja la pérdida de un ser querido.

Tras recaudar cerca de 100 millones de dólares durante su paso por los cines, "La Momia" finalmente llegó al catálogo de HBO Max, donde ya puede verse completa.

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