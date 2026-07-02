2 de julio de 2026 - 11:10

4 series en HBO Max para ver mientras esperás nuevos capítulos de "La casa del dragón"

HBO Max destaca producciones como Duna: La profecía y El caballero de los Siete Reinos, que exploran luchas de poder y legados milenarios en sus catálogos.

4 series para maratonear en HBO Max si te gusta La Casa del Dragón.&nbsp;

4 series para maratonear en HBO Max si te gusta "La Casa del Dragón". 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Los seguidores de La casa del dragón cuentan con opciones sólidas en HBO Max para complementar la espera de la tercera temporada. La plataforma ofrece desde precuelas espaciales hasta dramas históricos que comparten la intensidad política y los conflictos de linaje característicos del universo épico creado por George R.R. Martin.

Leé además

si tenes un limon con moho en tu hogar no la tires, es un tesoro: es clave para deshacerte de las plagas

Si tenés un limón con moho en tu hogar no la tires, es un tesoro: es clave para deshacerte de las plagas

Por Redacción Por Las Redes
Jésica Belletti decidió cambiar su vida, dejar Buenos Aires y construir desde 0 una casa en las montañas. 

Dejó Buenos Aires, construyó una casa de barro con sus propias manos y hoy vive con su hijo en la montaña

Por Sofía Serelli

Duna: La profecía se posiciona como una de las alternativas más ambiciosas en el catálogo de ciencia ficción. Esta producción de seis episodios se sitúa 10.000 años antes de la novela original de 1965. La trama sigue a las hermanas Valya y Tula Harkonnen en su lucha contra las fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad y en la creación de la secta Bene Gesserit.

¿Qué otras series de poder y linaje ofrece HBO Max?

Para quienes prefieren mantenerse dentro de Poniente, El caballero de los Siete Reinos ofrece una perspectiva diferente un siglo antes de Juego de Tronos. En esta era, la dinastía Targaryen todavía domina el Trono de Hierro y los dragones permanecen vivos en la memoria colectiva. La historia se centra en el valiente caballero Ser Duncan el Alto y su escudero Egg.

La selección de contenidos recomendados incluye las siguientes producciones:

  • Duna: La profecía: una precuela épica que narra el origen de las Bene Gesserit.
    image
  • El caballero de los Siete Reinos: la historia de un caballero y su escudero en un Poniente bajo control Targaryen.
    image
  • Roma: un drama histórico sobre el colapso de la República y el surgimiento del poder absoluto en el Imperio.
    image
  • His Dark Materials: una aventura fantástica donde niños enfrentan amenazas en mundos encantados.
    image

¿Qué otros mundos y conflictos históricos propone el catálogo?

Roma destaca por retratar una sociedad donde las instituciones se desgastaron por el exceso y la corrupción antes del nacimiento de Cristo. La serie muestra cómo los soldados pueden ascender por encima de los plebeyos para convertirse en líderes en una metrópolis de un millón de habitantes. Es una narrativa de poder compartido y competencia feroz.

Finalmente, His Dark Materials lleva al espectador a un viaje con osos, brujas y espectros devoraalmas. En esta producción de 23 episodios, los protagonistas Lyra y Will deben cargar con el peso del futuro de la humanidad. Ambas producciones comparten con la saga de los dragones la profundidad de sus mundos y la importancia de los linajes en el destino colectivo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

pan de arandanos hecho en sarten en 5 minutos, ideal para el cafe con leche de la manana

Pan de arándanos hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Por Andrés Aguilera
Llega al streaming: una multipremiada y polémica película ya tiene fecha de estreno en HBO Max

La película con 13 nominaciones a los Óscar llega al streaming: cuándo y dónde se estrena

Robert Pattinson y Zendaya llegan al streaming con su primera película juntos

Robert Pattinson y Zendaya llegan al streaming con "The Drama": cuándo y dónde se estrena

La nueva película de terror que estuvo en cines este año llega a HBO Max: cuándo se estrena

Si sos fanático de los clásicos de terror de los 90, llega una verdadera joya a HBO Max: la nueva película que no te dejará dormir