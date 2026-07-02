4 series en HBO Max para ver mientras esperás nuevos capítulos de "La casa del dragón"

HBO Max destaca producciones como Duna: La profecía y El caballero de los Siete Reinos, que exploran luchas de poder y legados milenarios en sus catálogos.

Los seguidores de La casa del dragón cuentan con opciones sólidas en HBO Max para complementar la espera de la tercera temporada. La plataforma ofrece desde precuelas espaciales hasta dramas históricos que comparten la intensidad política y los conflictos de linaje característicos del universo épico creado por George R.R. Martin.

Duna: La profecía se posiciona como una de las alternativas más ambiciosas en el catálogo de ciencia ficción. Esta producción de seis episodios se sitúa 10.000 años antes de la novela original de 1965. La trama sigue a las hermanas Valya y Tula Harkonnen en su lucha contra las fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad y en la creación de la secta Bene Gesserit.

¿Qué otras series de poder y linaje ofrece HBO Max? Para quienes prefieren mantenerse dentro de Poniente, El caballero de los Siete Reinos ofrece una perspectiva diferente un siglo antes de Juego de Tronos. En esta era, la dinastía Targaryen todavía domina el Trono de Hierro y los dragones permanecen vivos en la memoria colectiva. La historia se centra en el valiente caballero Ser Duncan el Alto y su escudero Egg.

La selección de contenidos recomendados incluye las siguientes producciones: Duna: La profecía: una precuela épica que narra el origen de las Bene Gesserit. image

El caballero de los Siete Reinos: la historia de un caballero y su escudero en un Poniente bajo control Targaryen. image

Roma: un drama histórico sobre el colapso de la República y el surgimiento del poder absoluto en el Imperio. image

His Dark Materials: una aventura fantástica donde niños enfrentan amenazas en mundos encantados. image ¿Qué otros mundos y conflictos históricos propone el catálogo? Roma destaca por retratar una sociedad donde las instituciones se desgastaron por el exceso y la corrupción antes del nacimiento de Cristo. La serie muestra cómo los soldados pueden ascender por encima de los plebeyos para convertirse en líderes en una metrópolis de un millón de habitantes. Es una narrativa de poder compartido y competencia feroz.