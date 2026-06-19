19 de junio de 2026 - 14:08

"Es una serie de terror": la tercera entrega de "House of The Dragon" promete ser la más violenta e impactante

El próximo domingo 21 de junio estrena la nueva temporada de "House of the Dragon" por HBO Max. Qué es lo que hay que saber antes de verla.

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Por Daniel Arias Fuenzalida

"Me parece que 'House of the Dragon' es una serie de terror, pero los monstruos son los seres humanos que aparecen en ella", comentó el actor Ewan Mitchell a Entertainment Weekly. "No se trata tanto de los dragones".

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Lo dijo en la previa del estreno de la tercera temporada, este domingo 21 de junio a las 22 en HBO Max. La cita sirve muy bien para advertir sobre una entrega que promete ser una carnicería en 4K. O, al menos, la que incorpora la acción y la batalla en su forma más espectacular.

Basada en el universo creado por George R. R. Martin y su novela “Fire & Blood”, esta ficción se ambienta unos doscientos años antes de los eventos de “Game of Thrones”, narrando la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones: la fractura interna de la Casa Targaryen por el control del Trono de Hierro.

La historia retoma justo donde quedó la segunda, con el conflicto a punto de estallar en su fase más violenta. El primer gran evento es la Batalla de la Garganta (The Battle of the Gullet), un enfrentamiento naval de proporciones épicas en el canal que separa Driftmark y Rocadragón de la costa de Westeros.

Embed - La Casa del Dragón - Temporada 3 | Tráiler Final | HBO Max

¿Los Negros o los Verdes? La batalla de House of the Dragon

Rhaenyra (Emma D’Arcy), al frente de los Negros, llega con una ventaja notable: si Rhaena (Phoebe Campbell) logra domar a Sheepstealer en el Valle de Arryn, llegará a la batalla nada menos que con ocho dragones en total. Una ventaja considerable, aunque del otro bando, en los Verdes, Aemond Targaryen (el personaje de Mitchell) monte a Vhagar, el dragón vivo más grande.

Pero, además de los cuadros en el aire, también habrá cambios internos en los personajes. El más evidente quizás sea el de la propia Rhaenyra, quien siempre "se ha mantenido principalmente en una posición reactiva" al conflicto, según dijo en la mencionada entrevista D'Arcy.

Anticipó: "Durante la primera y la segunda temporada, pasó mucho tiempo arrinconada, manteniéndose a flote en cierta medida, intentando preservar una posición muy precaria. He compartido con el público mi deseo de que adopte una postura más activa y proactiva. Quería ver qué sucede cuando este personaje deja de tener que disculparse". Y esto es lo que sucederá en esta tercera temporada, en la que Rhaenyra experimentará una suerte de "fanatismo religioso", según expresión de la actriz, que la llevará a radicalizarse.

Del otro lado, decíamos, la amenaza Hightower crece también con un ejército que avanza desde Antigua con el recién incorporado Ormund Hightower (James Norton) al frente, junto al príncipe Daeron y su dragón.

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