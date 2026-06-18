El drama romántico turco que arrasa en HBO Max: la versión moderna de "The OC"

Una nueva producción turca llegó a HBO Max con un concepto infalible: la reversión de una serie romántica exitosa. Historias de amor, diferencias sociales, drama familiar y personajes inolvidables son algunos de los ingredientes que conquistaron al público en todo el mundo con “The OC”.

"Medcezir", una exitosa serie inspirada en la recordada producción estadounidense "The O.C.", que adapta aquella historia de jóvenes de distintos mundos sociales al contexto de Estambul.

"Medcezir", en HBO Max: un exitoso dama inspirado en la recordada producción estadounidense "The O.C." "Medcezir", en HBO Max: un exitoso dama inspirado en la recordada producción estadounidense "The O.C." gentileza “Medcezir”, la versión turca de “The OC” en HBO Max La historia sigue a Yaman Koper, un joven que creció en Tozludere, un barrio humilde y conflictivo de Estambul. Inteligente, trabajador y con un gran desempeño académico, su vida cambia por completo cuando termina involucrado en el robo de un automóvil cometido por su hermano Kenan y es detenido como presunto cómplice.

Ese episodio marca un antes y un después en su destino. Durante el proceso judicial conoce al abogado Selim Serez, quien advierte el potencial del muchacho y decide darle una oportunidad. Convencido de que merece un futuro diferente, lo recibe en su casa y se convierte en una especie de mentor, con la condición de que continúe sus estudios y se aleje de los problemas.

Embed - Medcezir Vidas Ajenas Trailer estreno Latinoamérica | HBO Max Sin embargo, el cambio de ambiente también lo enfrenta a un mundo completamente nuevo. Allí conoce a Mira Beylice, una joven perteneciente a una familia adinerada con quien comienza una intensa historia de amor atravesada por secretos, diferencias económicas, conflictos familiares y rivalidades que pondrán a prueba su relación.