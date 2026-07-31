El extremo K-drama de 10 episodios que lidera en Netflix y habla de prostitución

Netflix sumó un K-drama que, en apenas diez episodios , ganó popularidad gracias a su tono oscuro alejado del género romántico que caracteriza a las producciones surcoreanas. La serie sigue a un joven que, para ganar dinero para la universidad, es guardaespaldas de trabajadoras sexuales.

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Se trata de “Extracurricular” , la serie surcoreana que apuesta por un relato incómodo y cargado de peligro , donde cada decisión empuja a los personajes a un escenario cada vez más extremo.

La historia sigue a Oh Jisoo, un estudiante brillante y aparentemente ejemplar que pasa desapercibido en su escuela. Sus notas son excelentes, evita llamar la atención y mantiene una imagen impecable frente a profesores y compañeros.

"Extracurricular", el extremo K-drama de 10 episodios que lidera en Netflix.

Pero detrás de esa apariencia esconde una doble vida. Sin apoyo familiar y desesperado por asegurar su futuro, Jisoo administra en secreto un negocio ilegal relacionado con una aplicación que ofrece protección a jóvenes involucradas en la prostitución . Todo parece funcionar bajo control hasta que una compañera de clase descubre la verdad y decide acercarse a él.

A partir de ese momento, la serie se transforma en una carrera contrarreloj para evitar que el secreto salga a la luz, mientras los protagonistas quedan atrapados en una espiral de violencia, chantajes y decisiones cada vez más peligrosas.

Según la sinopsis oficial de Netflix, la trama muestra cómo “la doble vida de un estudiante modelo que acaba de sumergirse en el mundo del crimen da un giro cuando una compañera de clase se interesa por su secreto”.

El gran diferencial de "Extracurricular" es su enfoque realista. La producción aborda temas como: bullying, explotación sexual, violencia, desigualdad económica, presión académica y abandono familiar.

El elenco principal de "Extracurricular" (Netflix)

"Extracurricular", el extremo K-drama de 10 episodios que lidera en Netflix. gentileza

La serie está protagonizada por un reparto joven que recibió fuertes elogios por sus actuaciones: Kim Dong-hee, Jung Da-bin, Park Ju-hyun, Nam Yoon-su y Choi Min-soo.

Especialmente destacada fue la interpretación de Dong-hee como Oh Jisoo, un personaje que combina vulnerabilidad, inteligencia y desesperación de una manera poco habitual en los dramas juveniles.