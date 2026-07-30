Así es la casa de Juanita Tinelli: arte, vinoteca y una habitación exclusiva para producir contenido

Juanita Tinelli abrió las puertas de su casa y mostró algunos de los espacios que forman parte de su rutina diaria. A través de distintas publicaciones en redes sociales, la modelo dejó ver una vivienda donde el diseño contemporáneo convive con obras de arte, una vinoteca integrada y una habitación creada exclusivamente para realizar producciones fotográficas.

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Con apenas 21 años, la hija de Marcelo Tinelli se independizó y se instaló en una propiedad ubicada en una zona residencial . Cada ambiente mantiene una misma línea estética, con materiales nobles, colores neutros y una distribución pensada para combinar comodidad, funcionalidad y diseño.

Juanita Tinelli mostró en redes sociales algunos rincones de su casa.

Uno de los sectores que más llamó la atención es el living principal, un espacio amplio y luminoso que funciona como el centro de la vivienda.

La decoración apuesta por un estilo contemporáneo, con sillones de diseño, mesas bajas y objetos decorativos cuidadosamente seleccionados. Los grandes ventanales permiten el ingreso de abundante luz natural, lo que potencia la sensación de amplitud y resalta la paleta de colores claros utilizada en todo el ambiente.

Juanita Tinelli mostró en redes sociales algunos rincones de su casa.

Las paredes también tienen un papel destacado. Pinturas, esculturas y piezas gráficas aparecen distribuidas en distintos sectores de la casa, aportando personalidad sin recargar los espacios.

La vinoteca integrada, uno de los grandes protagonistas

Otro de los rincones que sobresale es la vinoteca incorporada al comedor.

Se trata de un mueble empotrado con capacidad para almacenar numerosas botellas, integrado de manera natural al diseño general del ambiente. Junto a ella se ubica una mesa de madera maciza acompañada por sillas tapizadas que mantienen la misma estética del resto de la vivienda.

Este espacio fue pensado como un lugar destinado a reuniones y comidas, combinando funcionalidad con un diseño elegante y sobrio.

Juanita Tinelli mostró en redes sociales algunos rincones de su casa. web

El cuarto exclusivo que Juanita Tinelli creó para hacer fotos

El ambiente que más repercusión generó entre sus seguidores fue la habitación destinada exclusivamente a realizar producciones fotográficas.

Diseñada para su trabajo como modelo e influencer, cuenta con fondos neutros, excelente iluminación y elementos móviles que permiten modificar el escenario según las necesidades de cada sesión.

Este espacio le permite producir contenido profesional sin depender de estudios externos y adaptar rápidamente el entorno para campañas publicitarias, sesiones personales o publicaciones para redes sociales.

Juanita Tinelli mostró en redes sociales algunos rincones de su casa. Instagram

Una cocina moderna y funcional

La cocina mantiene la misma identidad visual que el resto de la casa.

El espacio incorpora electrodomésticos empotrados, alacenas de líneas limpias sin tiradores visibles y una isla central que facilita tanto la preparación de alimentos como las reuniones informales.