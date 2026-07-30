30 de julio de 2026 - 21:15

Así es la casa de Juanita Tinelli: arte, vinoteca y una habitación exclusiva para producir contenido

La modelo e hija del reconocido conductor mostró por primera vez distintos ambientes de su amplio y lujoso hogar.

Juanita Tinelli
Por Redacción Espectáculos

Leé además

asi es la casa de pablo granados en zarate: un lugar de conexion con la naturaleza, entre huerta, caballos y perros rescatados

Así es la casa de Pablo Granados en Zárate: un lugar de conexión con la naturaleza, entre huerta, caballos y perros rescatados

Por Redacción Espectáculos
Así decoraron su casa Yanina y Diego Latorre.

Así es la casa de Yanina y Diego Latorre: tonos monocromáticos, maximalismo y mucha luz

Por Daniela Leiva
Juanita Tinelli mostró en redes sociales algunos rincones de su casa.

Juanita Tinelli mostró en redes sociales algunos rincones de su casa.

Con apenas 21 años, la hija de Marcelo Tinelli se independizó y se instaló en una propiedad ubicada en una zona residencial. Cada ambiente mantiene una misma línea estética, con materiales nobles, colores neutros y una distribución pensada para combinar comodidad, funcionalidad y diseño.

Un living amplio con luz natural y decoración minimalista

Uno de los sectores que más llamó la atención es el living principal, un espacio amplio y luminoso que funciona como el centro de la vivienda.

Juanita Tinelli mostró en redes sociales algunos rincones de su casa.

Juanita Tinelli mostró en redes sociales algunos rincones de su casa.

La decoración apuesta por un estilo contemporáneo, con sillones de diseño, mesas bajas y objetos decorativos cuidadosamente seleccionados. Los grandes ventanales permiten el ingreso de abundante luz natural, lo que potencia la sensación de amplitud y resalta la paleta de colores claros utilizada en todo el ambiente.

Las paredes también tienen un papel destacado. Pinturas, esculturas y piezas gráficas aparecen distribuidas en distintos sectores de la casa, aportando personalidad sin recargar los espacios.

La vinoteca integrada, uno de los grandes protagonistas

Otro de los rincones que sobresale es la vinoteca incorporada al comedor.

Se trata de un mueble empotrado con capacidad para almacenar numerosas botellas, integrado de manera natural al diseño general del ambiente. Junto a ella se ubica una mesa de madera maciza acompañada por sillas tapizadas que mantienen la misma estética del resto de la vivienda.

Este espacio fue pensado como un lugar destinado a reuniones y comidas, combinando funcionalidad con un diseño elegante y sobrio.

Juanita Tinelli mostró en redes sociales algunos rincones de su casa.

Juanita Tinelli mostró en redes sociales algunos rincones de su casa.

El cuarto exclusivo que Juanita Tinelli creó para hacer fotos

El ambiente que más repercusión generó entre sus seguidores fue la habitación destinada exclusivamente a realizar producciones fotográficas.

Diseñada para su trabajo como modelo e influencer, cuenta con fondos neutros, excelente iluminación y elementos móviles que permiten modificar el escenario según las necesidades de cada sesión.

Este espacio le permite producir contenido profesional sin depender de estudios externos y adaptar rápidamente el entorno para campañas publicitarias, sesiones personales o publicaciones para redes sociales.

Juanita Tinelli mostró en redes sociales algunos rincones de su casa.

Juanita Tinelli mostró en redes sociales algunos rincones de su casa.

Una cocina moderna y funcional

La cocina mantiene la misma identidad visual que el resto de la casa.

El espacio incorpora electrodomésticos empotrados, alacenas de líneas limpias sin tiradores visibles y una isla central que facilita tanto la preparación de alimentos como las reuniones informales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Florencia Peña tiene un refugio retirado en Salta. 

Así es la casa de Florencia Peña en Salta: un refugio retirado, lleno de naturaleza y espacios al aire libre

Por Daniela Leiva
Manu Ginóbili también forma parte de distintos proyectos solidarios, una faceta que refleja su compromiso con iniciativas sociales más allá del ámbito deportivo.

Lejos de las canchas y de Argentina, Manu Ginóbili está enfocado en su exitoso rol como empresario

Por Redacción Espectáculos
Jared Leto habló sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra y aseguró que son absolutamente falsas

Jared Leto habló sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra y aseguró que "son absolutamente falsas"

Por Redacción Espectáculos
Rosalía llegó a la Argentina en medio de la polémica, con un fuerte operativo de seguridad

Rosalía llegó a la Argentina con un fuerte operativo de seguridad en medio de la polémica

Por Redacción Espectáculos