Hernán Drago mostró su casa que ganó un premio internacional de arquitectura: pileta suspendida y patio central con vista al lago

La casa vinculada a Hernán Drago en Nordelta se destaca por una arquitectura pensada alrededor del paisaje. Conocida como Casa Cudich Drago, tiene 510 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y se encuentra sobre un lote de aproximadamente 1.000 metros cuadrados, rodeado por agua en dos de sus lados .

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La residencia recibió una mención honorífica en los premios internacionales Architecture MasterPrize, dentro de la categoría Arquitectura Unifamiliar Residencial. Por lo tanto, no obtuvo el premio principal del certamen, pero sí una distinción otorgada al proyecto desarrollado por el estudio argentino ATV Arquitectos.

El diseño comenzó en 2016 y la obra terminó en 2019. La vivienda lleva los apellidos de sus propietarios originales y fue concebida para una familia con hijos de diferentes edades, que necesitaba combinar áreas de encuentro con sectores privados y espacios de trabajo .

Uno de los elementos más impactantes es la pileta ubicada sobre el desnivel natural del terreno . Desde determinados ángulos, el espejo de agua parece continuar hacia la laguna y extender visualmente los límites de la propiedad.

La piscina no fue incorporada como una pieza aislada del jardín. Su posición conecta el living, el quincho semicubierto y el paisaje exterior, creando una transición entre el agua perteneciente a la casa y la que forma parte del entorno .

Las carpinterías de la planta baja pueden abrirse casi por completo. De esta manera, el living, el comedor, la cocina y la galería se convierten en una gran superficie continua, protegida parcialmente por las losas de hormigón.

El sector social también incluye una cocina con una isla central y mobiliario de madera. Los grandes ventanales permiten que la luz natural atraviese los ambientes y mantienen las vistas despejadas hacia el jardín y la laguna.

El patio central que organiza toda la vivienda

El segundo elemento decisivo es un patio interno que funciona como núcleo de la casa. En lugar de distribuir los ambientes únicamente alrededor de pasillos, el proyecto utiliza ese vacío para vincular los dos niveles y separar gradualmente las áreas públicas de las privadas.

En la planta baja, el patio organiza la relación entre la cocina, el living, el comedor diario, la galería y los espacios exteriores. En el nivel superior, sirve como referencia para los tres dormitorios: una suite principal, otras dos suites y un estar íntimo utilizado como lugar de trabajo.

Según los arquitectos, la intención fue evitar que cada ambiente terminara en sus propias paredes y lograr que los límites interiores se extendieran hacia el paisaje.

Hormigón y madera para equilibrar modernidad y calidez

La estructura está dominada por grandes tabiques y losas de hormigón visto. La madera aparece en muebles, revestimientos, carpinterías y detalles interiores.

La casa no fue premiada solamente por sus dimensiones o terminaciones. La mención internacional destacó la forma de relacionar la arquitectura con el agua, la topografía y la vida familiar, utilizando el patio y la pileta como piezas capaces de articular todos los sectores.