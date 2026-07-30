30 de julio de 2026 - 14:15

Hernán Drago mostró su casa que ganó un premio internacional de arquitectura: pileta suspendida y patio central con vista al lago

La vivienda de 510 metros cuadrados está ubicada en Nordelta y fue distinguida con una mención honorífica del Architecture MasterPrize.

Hernán Drago mostró su casa que ganó un premio internacional de arquitectura pileta suspendida y patio central con vista al lago (4)
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La casa vinculada a Hernán Drago en Nordelta se destaca por una arquitectura pensada alrededor del paisaje. Conocida como Casa Cudich Drago, tiene 510 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y se encuentra sobre un lote de aproximadamente 1.000 metros cuadrados, rodeado por agua en dos de sus lados.

Leé además

cita historica para el rock mendocino: presentaran un disco inedito de altablanca en el teatro independencia

Cita histórica para el rock mendocino: presentarán un disco inédito de Altablanca en el teatro Independencia

Por Redacción Espectáculos
“Gutiérrez is mai neim” es la comedia policial protagonizada por Darío Barassi y José Carlos Guridi (“Yayo”)

Del caso Barreda a la biopic de Moria Casán: los 10 estrenos del streaming en agosto

Por Redacción Espectáculos

El diseño comenzó en 2016 y la obra terminó en 2019. La vivienda lleva los apellidos de sus propietarios originales y fue concebida para una familia con hijos de diferentes edades, que necesitaba combinar áreas de encuentro con sectores privados y espacios de trabajo.

Una pileta que parece flotar sobre la barranca

Uno de los elementos más impactantes es la pileta ubicada sobre el desnivel natural del terreno. Desde determinados ángulos, el espejo de agua parece continuar hacia la laguna y extender visualmente los límites de la propiedad.

La piscina no fue incorporada como una pieza aislada del jardín. Su posición conecta el living, el quincho semicubierto y el paisaje exterior, creando una transición entre el agua perteneciente a la casa y la que forma parte del entorno.

Las carpinterías de la planta baja pueden abrirse casi por completo. De esta manera, el living, el comedor, la cocina y la galería se convierten en una gran superficie continua, protegida parcialmente por las losas de hormigón.

El sector social también incluye una cocina con una isla central y mobiliario de madera. Los grandes ventanales permiten que la luz natural atraviese los ambientes y mantienen las vistas despejadas hacia el jardín y la laguna.

El patio central que organiza toda la vivienda

El segundo elemento decisivo es un patio interno que funciona como núcleo de la casa. En lugar de distribuir los ambientes únicamente alrededor de pasillos, el proyecto utiliza ese vacío para vincular los dos niveles y separar gradualmente las áreas públicas de las privadas.

En la planta baja, el patio organiza la relación entre la cocina, el living, el comedor diario, la galería y los espacios exteriores. En el nivel superior, sirve como referencia para los tres dormitorios: una suite principal, otras dos suites y un estar íntimo utilizado como lugar de trabajo.

Según los arquitectos, la intención fue evitar que cada ambiente terminara en sus propias paredes y lograr que los límites interiores se extendieran hacia el paisaje.

Hormigón y madera para equilibrar modernidad y calidez

La estructura está dominada por grandes tabiques y losas de hormigón visto. La madera aparece en muebles, revestimientos, carpinterías y detalles interiores.

La casa no fue premiada solamente por sus dimensiones o terminaciones. La mención internacional destacó la forma de relacionar la arquitectura con el agua, la topografía y la vida familiar, utilizando el patio y la pileta como piezas capaces de articular todos los sectores.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

mas que la odisea: la orquesta filarmonica de mendoza tambien revive el legado de la antigua grecia

Más que "La Odisea": la Orquesta Filarmónica de Mendoza también revive el legado de la antigua Grecia

Por Daniel Arias Fuenzalida
The Wall, espectáculo de danza teatro inspirado en el disco de Pink Floyd y escrito y dirigido por Paula Giuffrida.

The Wall: se estrena una obra mendocina de danza inspirada en el disco de Pink Floyd

Por Fernando G. Toledo
luis salinas vuelve al teatro independencia con un concierto que homenajeara a pocho sosa

Luis Salinas vuelve al teatro Independencia con un concierto que homenajeará a Pocho Sosa

Por Redacción Espectáculos
Darío Barassi y Yayo protagonizan una comedia policial de humor negro que llega a Disney+

Apenas 8 capítulos: Darío Barassi y "Yayo" Guridi en una comedia policial de humor negro que llega a Disney+

Por Redacción Espectáculos