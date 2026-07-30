The Wall: se estrena una obra mendocina de danza inspirada en el disco de Pink Floyd

Hay obras artísticas que parecen escapar al tiempo. Un disco como The Wall (El muro), aquella grandiosa obra musical con la que la banda inglesa Pink Floyd clausuró su gloriosa década de los 70 es una de ellas: sigue sonando actual, sigue interpelando e invitando a nuevas interpretaciones, lecturas y relecturas. Incluso cuando la excusa que le dio origen fue personal y acotada. Como se sabe, el hartazgo de Roger Waters —líder por entonces de la banda— en medio de una gira, lo llevó a pensar en un argumento para una ópera rock en el que se hablara de la alienación contemporánea sin dejar de repasar hechos personales como pérdidas familiares, abusos y descontrol.

La obra de Pink Floyd , desde 1979 a esta parte, no sólo se ha convertido en el álbum doble más vendido de la historia , sino que ha dado pie a una película (dirigida por Alan Parker y estrenada en 1982), a giras y a interpretaciones fabulosas en vivo. Sin embargo, la danza , al menos en esta parte del mundo, no le había echado el ojo hasta ahora. Y es que este domingo 2 de agosto, a las 20.30, el teatro Plaza de Godoy Cruz albergará el estreno de The Wall , un espectáculo de danza-teatro escrito, dirigido y puesto en escena por Paula Giuffrida , con la producción de Facundo Gallardo y la coproducción de Florencia Finochietto .

La obra se inspira tanto en el disco (utiliza 18 de las 26 canciones) como en la película de Parker y trata de actualizar algunos de sus temas vertebrales, poniendo el acento en los problemas de salud mental, el uso alienante de redes sociales y la fragilidad del ser humano.

Paula Giuffrida , quien encabeza el proyecto, recibió la propuesta de adaptar The Wall al lenguaje de la danza de parte de Héctor Rosas , director de Cultura de Godoy Cruz . Eso llevó a la bailarina y coreógrafa, primero, a un viaje de descubrimiento de un disco que no conocía plenamente. Y, luego, a una fascinación que la llevó a crear el espectáculo del que habló en una charla con Los Andes .

—The Wall es una obra de danza que involucra danza clásica, neoclásica, estilo contemporáneo y estilo urbano. Está inspirada en el disco de Pink Floyd; por lo que tanto el guion, la puesta escénica y coreografías siguen el hilo argumental del disco; que es una ópera rock. Tiene una clara línea argumental que se va entramando con una voz en off, para que tanto los aficionados del disco como el público en general puedan comprender la obra. Tal como en el disco, hay personajes principales que llevan a cabo esta trama. Aquí sumé a la puesta momentos de la película basada en el álbum. Pink es el protagonista de la obra, interpretado por Gianluca Di Carlo, parte de mi staff para obras; aparece la madre, quien juega un papel fundamental en esta construcción del muro; la pareja del protagonista, y un elenco que representa cada suceso por el que va transitando Pink: su infancia, el vacío existencial que el mundo le transmite, el consumo excesivo y enajenante de las redes sociales, su aislamiento, desconfianza, excesos en el intento de llenar este vacío, sus relaciones afectivas fallidas que lo hacen desmoronarse al punto de tocar fondo y la decisión final de querer derribar este muro enfrentando el “juicio” (The Trial), ante su conciencia y todos sus fantasmas y pensamientos más ominosos.

Indagar sobre la salud mental

—¿Qué encontraste en The Wall como para explorarlo a través de estos lenguajes?

—Armar esta obra fue una tarea súpercompleja. Es un disco que, al estudiarlo, me llevó a plantear la obra desde muchas aristas que atraviesan generaciones, que se han ido repitiendo a lo largo de la historia y que llevada al hoy, podía contarse de muchas formas posibles. Elegí llevar la obra por un terreno que me apasiona y que se complementa de manera maravillosa con el arte, que son la psicología, la salud mental y las emociones. El protagonista va descompensándose a lo largo de la obra llegando a la locura, hasta lograr desafiar este muro para derribarlo. Desde una infancia marcada por la sobreprotección a una mirada más actualizada sobre Another brick in the Wall, que lo planteo a partir del uso excesivo de las redes sociales y cómo nos enajenan y alejan de lo real y tangible, cómo nos convierten en marionetas de sistema. Se tratan la depresión, las adicciones y los excesos en ese intento desesperado de llenar vacíos existenciales. Me pareció un desafío increíble como artista para crear desde la danza y algo sumamente novedoso, que no se ha realizado antes.

The Wall, espectáculo de danza teatro inspirado en el disco de Pink Floyd y escrito y dirigido por Paula Giuffrida.

—¿La música de Pink Floyd te atrae particularmente?

—La verdad es que la música de Pink Floyd no resonó tanto en mi juventud. Por supuesto escuche temas aislados. Pero encontrarme con la historia y el trasfondo de este disco fue una explosión en mi mente. Vi cómo el arte se ha abierto espacios a lo largo de la historia para ir siempre un paso adelante en cuanto al encuentro con la sensibilidad, a la fragilidad del ser humano, a la mente y el alma. Fuera del escenario resuenan aún hoy tabúes acerca de la salud mental. Como artista, tanto para mí como para el elenco de bailarines ha sido increíble viajar de la mano de este disco para transformarlo en danza. Nos interpela enormemente.

—¿Te parece que esta clase de proyectos que dialogan con obras populares ayudan a ampliar los públicos de la danza?

—Creo que Mendoza tiene enormes artistas, que necesitan apoyo para poder dar vida a sus creaciones. Hay mucho para hacer por la cultura, y creo que el público necesita también novedad e innovación. Deseo que desde la danza se pueda abarcar mucho más, llegar al público con música y danza es nutrir la cultura, por ende, a la población. Cultura somos todos, falta difundirla y lograr que el público consuma más teatro, más obras locales; son el producto de un sector de la sociedad que trabajamos, que estudia e invierte para crear y brindar posibilidades de trabajo a los artistas de nuestra Mendoza.

The Wall – Experiencia escénica de danza teatro

Inspirada en el disco de Pink Floyd

Estreno: 2 de agosto, a las 20.30

Lugar: Cine Teatro Plaza

Dirección, guion y puesta en escena: Paula Giuffrida

Asistencia coreográfica: Bianca Castro

Producción: Facundo Gallardo

Coproducción: Florencia Finochietto

Entradas disponibles en Entradaweb