30 de julio de 2026 - 10:40

Apenas 8 capítulos: Darío Barassi y "Yayo" Guridi en una comedia policial de humor negro que llega a Disney+

Sigue a dos detectives tipo que deben investigar la muerte de un embajador ruso. Aparecerá la CIA, pero ellos intentarán ser fieles a la forma de investigar "argenta".

Darío Barassi y Yayo protagonizan una comedia policial de humor negro que llega a Disney+

Darío Barassi y "Yayo" protagonizan una comedia policial de humor negro que llega a Disney+

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Disney+ suma euna nueva producción argentina a su catálogo con una historia que combina investigación policial, situaciones absurdas y una mirada cargada de humor negro. La serie, de ocho episodios, tiene como protagonistas a Darío Barassi y "Yayo" Guridi, que encarnan a dos policías tipo locales.

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“Gutiérrez is mai neim”, es el policial producido por Pampa Films y dirigido por Jesús Braceras, que propone una versión descontracturada del género con una investigación atravesada por personajes extravagantes, delitos inesperados y escenas de acción con tintes de sátira.

Darío Barassi y

Darío Barassi y "Yayo" protagonizan una comedia policial de humor negro que llega a Disney+

De qué trata la nueva serie de Darío Barassi y "Yayo"

La historia comienza con el asesinato de un embajador ruso, cuando su cuerpo aparece en el conurbano bonaerense. Por jurisdicción, el caso queda en manos del subcomisario Roberto Gutiérrez ( Barassi), un policía acostumbrado a manejarse con sus propios códigos y que no está dispuesto a aceptar que agentes extranjeros le indiquen cómo trabajar en su territorio.

La llegada de la CIA para colaborar con la investigación genera tensiones con Gutiérrez, especialmente por la presencia del pulcro y estricto Mike Robinson. Sin embargo, el protagonista continuará con sus métodos junto al teniente Rubén Torcoletti (Yayo) y un grupo de policías tan leales como poco eficientes.

A lo largo de la serie, la investigación llevará a los personajes a enfrentarse con delincuentes, operativos policiales, tomas de rehenes, protestas, cabarets, geriátricos y otros escenarios del conurbano, en una sucesión de situaciones que mezclan acción, comedia negra y crítica social.

El elenco se completa con Juliana Savioli, Abian Vainstein, Lucas Molina, Víctor López, Robi Surra y Andrew Vezey. La producción cuenta con guion de Jesús Braceras y Gabriel Nicoli.

Darío Barassi y

Darío Barassi y "Yayo" protagonizan una comedia policial de humor negro que llega a Disney+

Fecha de estreno de “Gutiérrez is mai neim” en Disney+

La comedia policial argentina con dos referentes del humor actual se estrenará en Disney+ el miércoles 26 de agosto.

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