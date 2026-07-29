La Joaqui habló por primera vez de su separación con Luck Ra: "Fue el mejor novio que tuve"

La Joaqui habló públicamente por primera vez sobre el final de su relación con Luck Ra y compartió un emotivo testimonio en el que recordó la historia de amor que vivió con el cantante cordobés. Durante una transmisión de PLP , el programa de Luzu TV , la artista se mostró visiblemente conmovida y confesó que todavía lo considera "el amor de mi vida" .

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La cantante había permanecido en silencio desde que ambos difundieron un comunicado confirmando la ruptura. Sin embargo, durante la emisión especial junto a Flor Jazmín Peña , Evitta Luna y Anita Espósito , decidió abrir su corazón y contar cómo atraviesa este momento.

En medio de la charla, la referente del RKT relató que, mientras estaban en pareja, buscó sorprender a Luck Ra con un regalo diferente y eligió escribirle una carta. "Me enamoré de él y era muy difícil hacerle un regalo especial porque tenía todo. Y se me ocurrió que el regalo más caro que podía hacerle era una carta de amor ", relató.

La artista explicó que volvió a leer ese escrito en medio del proceso de separación y recordó una de las frases que había plasmado allí. " Esa carta decía que yo lo elegía y también elegía quererlo como lo quería . Incluso si todo, incluso si nada o incluso si un día no me elegía él a mí porque el amor es libre", aseguró la cantante.

Con la voz quebrada, La Joaqui remarcó que nunca había experimentado un vínculo como el que construyó con el cantante. Al respecto dijo: "Yo nunca había vivido un amor así y me enamoré perdidamente. Él sigue siendo el amor de mi vida ".

También sostuvo que, pese al dolor que le provocó la ruptura, desea que el artista pueda encontrar su felicidad. "Yo quiero que él realmente sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo. Y lo dejo ir con el mismo amor que lo vi llegar", contó.

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Negó terceros en discordia y defendió a Tuli Acosta

La cantante también aprovechó la entrevista para desmentir las versiones que señalaban a Tuli Acosta como la tercera en discordia. En ese sentido aclaró: "Me gustaría aclarar que no es culpa de nadie más que de nuestras infidencias. No hay tales terceros en discordia; nunca hubo celos porque tuvimos la relación más sana del mundo".

Además, pidió expresamente que cesen los ataques en redes sociales contra la bailarina e influencer: "No me hace bien que otras personas estén siendo atacadas. Tampoco me parece justo que se castigue a una mujer por lo que sucede en una pareja".

La Joaqui reveló cómo fue el final de su noviazgo con Luck Ra. gentileza

Los detalles de la ruptura

Durante la entrevista, La Joaqui contó que fue Luck Ra quien decidió poner fin al noviazgo, aunque dejó en claro que mantiene una imagen positiva del artista. "Independientemente de que Facu haya tomado una decisión distinta a la que yo idealizaba, él fue por lejos el mejor novio que he tenido", detalló.

La cantante aseguró que continúa sintiendo un profundo cariño por él y destacó que la relación estuvo marcada por el respeto y la honestidad. La artista destacó: "Yo nunca había amado así. Yo me quería casar, estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing y eso también está bien".

Finalmente, insistió en que la separación pertenece únicamente a la intimidad de la pareja y pidió que no se involucre a otras personas en la historia. "Me gustaría que saquen a todas las personas que no somos nosotros dos, porque esta relación era nuestra", concluyó.