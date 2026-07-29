"Soy Luna" estrenó nueva temporada en Disney+ y desató la polémica: por qué todos critican la serie

El esperado regreso de "Soy Luna" terminó muy lejos de convertirse en la celebración que Disney+ imaginaba. Después de casi una década desde el final de la serie, la plataforma reunió a buena parte del elenco original para una cuarta temporada que prometía apelar a la nostalgia de millones de fanáticos en Latinoamérica y Europa. Sin embargo, apenas horas después de su estreno, las redes sociales se llenaron de críticas que apuntan tanto a la historia como a la producción .

Las cuentas oficiales de Disney+, de la serie y de varios de sus protagonistas comenzaron a recibir una avalancha de comentarios negativos. Si bien el reencuentro entre Karol Sevilla, Ruggero Pasquarelli, Michael Ronda, Carolina Kopelioff, Malena Ratner y Gastón Vietto despertó expectativa, gran parte del público considera que la nueva entrega no está a la altura de las tres temporadas emitidas por Disney Channel entre 2016 y 2018.

En plataformas como X, TikTok e Instagram se multiplicaron los mensajes que califican la temporada como "innecesaria", "apresurada" y "sin sentido". Para muchos seguidores, el regreso termina debilitando el legado de una ficción que había cerrado su historia de manera satisfactoria.

El principal foco de las críticas está puesto en el guion. Muchos espectadores sostienen que la cuarta temporada ignora la evolución que los personajes construyeron a lo largo de más de 200 episodios y crea conflictos únicamente para justificar una nueva historia.

La trama presenta a Luna regresando al Jam & Roller tras un accidente que la mantuvo alejada de las pistas. Allí debe enfrentar a un nuevo antagonista mientras intenta reconstruir su vida y resolver un nuevo conflicto amoroso. Aunque la premisa generó expectativa entre los seguidores, numerosos comentarios aseguran que las decisiones de los protagonistas contradicen el recorrido emocional desarrollado durante la serie original.

Más cuestionamientos de la serie de Disney+

Las críticas también alcanzaron al apartado técnico. Varios usuarios consideran que la producción luce más modesta que las temporadas realizadas para Disney Channel, pese a tratarse de un estreno pensado para Disney+.

Los videoclips, las coreografías y parte de la puesta en escena fueron señalados como elementos con una estética más cercana a una producción infantil de bajo presupuesto que a una continuación de una de las franquicias juveniles más exitosas de la compañía.

Otro de los cuestionamientos apunta al tono elegido para la historia. Aunque la nueva temporada estaba dirigida, en teoría, a quienes crecieron con la serie y hoy superan los 20 años, muchos fanáticos consideran que mantiene el mismo registro infantil de hace una década, sin acompañar la madurez de su audiencia.

La incorporación de nuevos personajes tampoco logró convencer a buena parte del público, mientras que las canciones inéditas fueron comparadas desfavorablemente con éxitos de la serie original como Alas, Siempre juntos y Valiente.

El momento más polémico llega en el desenlace de la temporada. A partir de aquí hay spoilers. Después de más de 200 capítulos construyendo la historia de amor entre Luna y Mateo, el último episodio cambia por completo el rumbo de la trama: tras separarse de Mateo, Luna descubre que siempre estuvo enamorada de Simón, su mejor amigo.El giro sorprendió incluso a los seguidores más fieles de la ficción, ya que durante las tres temporadas originales la serie había dejado atrás esa posibilidad romántica.