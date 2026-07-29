El Kuelgue presentará su nuevo álbum en Mendoza: cómo comprar las entradas para el show

El Kuelgue vuelve a Mendoza en el marco de su gira presentación de "Díscolo" , su sexto álbum de estudio. Un trabajo que se permite encontrar sentido en lo imperfecto: canciones que ponen en primer plano el pulso humano, lo espontáneo y el detalle.

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La banda se presentará por primera vez en el Auditorio Ángel Bustelo el sábado 14 de noviembre. Las entradas estarán a la venta a partir de este jueves 30 de julio, a las 12 horas por Passline.com.

Lanzado en mayo pasado, “Díscolo” es el sexto disco de estudio de El Kuelgue. Con arreglos que parecen bordados a mano y una impronta artesanal, el álbum construye un universo sonoro variado, como suele acostumbrar la banda.

Un álbum que no persigue la perfección, sino la identidad, y que reafirma el lugar de El Kuelgue como una de las propuestas más singulares de la escena local.

La banda liderada por el multifacético Julián Kartún, en esta nueva producción contó con las colaboraciones de No Te Va Gustar, El Kanka y Chango Spasiuk. Con estas nuevas canciones como “La Máquina”, “Barry Lindo” y “Epifanía”, la banda reafirma su crecimiento sin perder la esencia que la vio nacer.

Con nuevo disco, el grupo propone un show donde conviven lo musical, lo teatral y lo inesperado: puestas en escena impactantes y momentos sorpresivos que caracterizan sus shows. Como parte de una extensa gira que ya pasó por Chile y ya confirmó fechas en Córdoba, Rosario y España, en noviembre vuelve a Mendoza con su primer concierto en el Auditorio Ángel Bustelo.

Sobre El Kuelgue

El Kuelgue se formó en Buenos Aires, en el corazón del barrio de Villa Crespo durante el año 2004. Sus particulares conciertos en vivo, en donde despliegan su impronta ligada al absurdo y la improvisación, y sus originales puestos en escena, son el sello de este grupo liderado por el multifacético Julián Kartun. Esta suma de factores impulsó a El Kuelgue como una propuesta distinta dentro de la escena de la música argentina y latinoamericana.

La versatilidad musical y la combinación que la banda hace de múltiples estilos ha capturado a una generación que ya no elige más a la música por su género.

La banda está integrada por Julián Kartún (voz), Santiago Martínez (teclado y coros), Juan Martín Mojoli (bajo), Tomás Baillie (batería), Benjamín López Barrios (guitarra), Pablo Vidal (saxo), Lautaro Rombola (saxo), Romina Minutola (trombón), Alejo Hernández (trompeta), Juan Barone (percusión) y Paloma Iturri (coros).

Hace más de 15 años la banda realiza sus conciertos en las más importantes salas y festivales de Argentina, América Latina y Europa. En el 2016 la banda fue elegida para abrir los dos shows de Paul McCartney en el Estadio Único de la Plata, y realizó colaboraciones con artistas como Julieta Venegas, Adrían Dárgelos de Babasónicos, entre otros.