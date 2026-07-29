29 de julio de 2026 - 11:52

El Le Parc recibe a Milena Salamanca: la cantautora presentará su segundo álbum

La referente del folclore llega a Mendoza tras una extensa gira por Europa. Este viernes en el Le Parc.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tras una exitosa gira por Europa, la multipremiada cantautora Milena Salamanca desembarcará en Mendoza para presentar en vivo "Milena", su segundo y más reciente álbum de estudio, producido por Raly Barrionuevo. La cita será este viernes 31 de julio, a las 21, en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.

Leé además

la academia nacional del folclore lanza una nueva edicion del certamen eduardo falu: como participar

La Academia Nacional del Folclore lanza una nueva edición del Certamen Eduardo Falú: cómo participar

Por Redacción Espectáculos
parana berreta, una de las nuevas voces del folclore, se presenta en godoy cruz: donde comprar las entradas

Paraná Berreta, una de las nuevas voces del folclore, se presenta en Godoy Cruz: dónde comprar las entradas

Por Redacción Espectáculos

La reconocida artista platense llegará con un formato full banda para ofrecer un espectáculo que resume el recorrido sonoro de su último trabajo discográfico. Su música combina los matices urbanos de su ciudad natal con la profunda raíz folclórica heredada de su padre jujeño y su madre bonaerense, una síntesis que la convirtió en una de las voces más personales de la música popular argentina.

Cómo será el show en el Le Parc

La presentación en Mendoza tendrá además un marcado espíritu de intercambio cultural. Con el objetivo de fortalecer los vínculos entre artistas nacionales y la escena local, el concierto contará con la participación de la cantante mendocina Melisa Budini, el grupo de música latinoamericana Parral Trío y el Ballet de la Municipalidad de Guaymallén, que aportará el componente coreográfico de la velada.

Nacida en La Plata, Salamanca irrumpió con fuerza en el circuito folclórico en 2012, cuando obtuvo el Premio Revelación en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín.

Desde entonces desarrolló una carrera en permanente crecimiento, con presentaciones en numerosos festivales del país y del exterior, consolidándose como una de las referentes de la nueva generación de artistas del género.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

valkirias danza versatil se inspira en la biblia para su nuevo show en el espacio julio le parc

Valkirias Danza Versátil se inspira en la Biblia para su nuevo show en el Espacio Julio Le Parc

Por Redacción Espectáculos
campedrinos, el fenomeno del folclore, dara un show en el teatro mendoza: donde comprar las entradas

Campedrinos, el fenómeno del folclore, dará un show en el teatro Mendoza: dónde comprar las entradas

Por Redacción Espectáculos
como es diyas, el espectaculo de danza que se inspira en el universo de bollywood

Cómo es "DIYAS", el espectáculo de danza que se inspira en el universo de Bollywood

Florencia Peña tiene un refugio retirado en Salta. 

Así es la casa de Florencia Peña en Salta: un refugio retirado, lleno de naturaleza y espacios al aire libre

Por Daniela Leiva