El Le Parc recibe a Milena Salamanca: la cantautora presentará su segundo álbum

La referente del folclore llega a Mendoza tras una extensa gira por Europa. Este viernes en el Le Parc.

Tras una exitosa gira por Europa, la multipremiada cantautora Milena Salamanca desembarcará en Mendoza para presentar en vivo "Milena", su segundo y más reciente álbum de estudio, producido por Raly Barrionuevo. La cita será este viernes 31 de julio, a las 21, en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.

La reconocida artista platense llegará con un formato full banda para ofrecer un espectáculo que resume el recorrido sonoro de su último trabajo discográfico. Su música combina los matices urbanos de su ciudad natal con la profunda raíz folclórica heredada de su padre jujeño y su madre bonaerense, una síntesis que la convirtió en una de las voces más personales de la música popular argentina.

Cómo será el show en el Le Parc La presentación en Mendoza tendrá además un marcado espíritu de intercambio cultural. Con el objetivo de fortalecer los vínculos entre artistas nacionales y la escena local, el concierto contará con la participación de la cantante mendocina Melisa Budini, el grupo de música latinoamericana Parral Trío y el Ballet de la Municipalidad de Guaymallén, que aportará el componente coreográfico de la velada.

Nacida en La Plata, Salamanca irrumpió con fuerza en el circuito folclórico en 2012, cuando obtuvo el Premio Revelación en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín.