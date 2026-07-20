Paraná Berreta, una de las nuevas voces del folclore, se presenta en Godoy Cruz: dónde comprar las entradas

El músico y compositor presentará "Cantor y guitarrero", donde pone en primer plano la potencia expresiva del folclore. Cómo adquirir las entradas.

El músico y compositor Paraná Berreta se presentará en Mendoza este viernes 24 de julio a las 21 con su espectáculo “Cantor y guitarrero ”, una propuesta íntima que pone en primer plano la voz, la guitarra y la potencia expresiva del folclore argentino. Las entradas ya se encuentran disponibles de manera online a través de EntradaWeb.

Reconocido por su estilo cálido y personal, Pedro Berreta ha construido una trayectoria que conserva la esencia del folclore tradicional, pero con una mirada contemporánea que le permite dialogar con públicos de distintas generaciones. Esa versatilidad le ha permitido presentarse tanto en escenarios íntimos como en grandes festivales del país.

Folclore y mucho más El concierto promete un recorrido por composiciones propias y versiones de artistas fundamentales de la música argentina y rioplatense. En su repertorio conviven nombres como Alfredo Zitarrosa, José Larralde y Carlos Gardel, junto con referencias provenientes del rock nacional, entre ellas Indio Solari y Ricardo Iorio.

Con un sonido que respeta la tradición y, al mismo tiempo, se anima a expandir sus límites, Berreta propone una experiencia sonora pensada para dejarse envolver por la intimidad de la guitarra y la palabra.

El artista se dio a conocer inicialmente como integrante de Los Tabaleros, grupo con el que grabó los discos “Carmesí”, “Lolita” y “Tuy”. Además, es egresado de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA), una de las instituciones más reconocidas en la formación de músicos populares en Argentina.

A lo largo de su carrera también participó en proyectos de gran relevancia, como “El Disco de Oro, Folklore de 1940”, del histórico músico Vitillo Ábalos. Ese trabajo recibió el Premio Gardel 2017 al Mejor Álbum Masculino de Folklore, consolidando la presencia de Berreta dentro de la escena folklórica nacional.