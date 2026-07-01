La Academia Nacional del Folclore lanza una nueva edición del Certamen Eduardo Falú: cómo participar

La Academia Nacional del Folklore abrió este 1 de julio la convocatoria para la tercera edición del Certamen Eduardo Falú de Intérpretes de Música de Raíz Folclórica , una iniciativa que busca promover el patrimonio musical argentino y ofrecer un espacio de proyección tanto para artistas emergentes como para intérpretes con trayectoria. La inscripción será gratuita y estará disponible hasta el 1 de septiembre.

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El concurso está destinado a intérpretes vocales e instrumentales de todo el país, ya sea como solistas o en formaciones grupales (dúos, tríos, cuartetos o conjuntos de mayor cantidad de integrantes). Podrán participar personas mayores de 14 años, argentinas o extranjeras con al menos dos años de residencia en el país.

La convocatoria comprende interpretaciones de música de raíz folclórica y pone especial énfasis en la representación de los ritmos característicos de las distintas regiones argentinas. El certamen lleva el nombre de Eduardo Falú, uno de los grandes referentes del folclore nacional, en homenaje a su legado artístico.

La propuesta cuenta con el auspicio de SADAIC, la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), la Academia Nacional del Tango y Radio Nacional Folklórica.

Los participantes podrán presentar obras inéditas o ya editadas, incluso aquellas que hayan formado parte de otros concursos. Sin embargo, las bases establecen una condición específica: no se aceptará ningún material generado mediante inteligencia artificial, una medida incorporada para preservar el carácter artístico y la interpretación humana de las obras.

En total se otorgarán diez premios en efectivo. El primer puesto recibirá 300.000 pesos y diploma; el segundo, 250.000 pesos; el tercero, 200.000 pesos; el cuarto, 175.000 pesos; y el quinto, 150.000 pesos, todos acompañados por diploma. Además, quienes se ubiquen entre el sexto y el décimo lugar obtendrán menciones especiales con un premio de 25.000 pesos y diploma.

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El jurado estará integrado por Laura Albarracín, Perla Argentina Aguirre y Aldy Balestra, quienes darán a conocer el resultado del certamen el próximo 15 de octubre de 2026.

La inscripción permanecerá abierta entre el 1 de julio y el 1 de septiembre a través de la página oficial de la Academia Nacional del Folklore. Las obras deberán enviarse exclusivamente por Internet y la fecha válida será la consignada en el correo electrónico de envío.

Con el objetivo de garantizar la imparcialidad del proceso de selección, todas las presentaciones deberán realizarse bajo un seudónimo. Los concursantes solo deberán incluir un número telefónico y una dirección de correo electrónico, mientras que su identidad real será revelada únicamente en caso de resultar premiados.

Cada intérprete podrá presentar hasta tres obras, con una duración máxima de cinco minutos cada una. En cada envío será obligatorio consignar el título de la pieza, el ritmo y los nombres de sus autores y compositores. Cuando se trate de composiciones propias, también deberán identificarse exclusivamente mediante un seudónimo para preservar el anonimato durante la evaluación.

En los casos de canciones con letra, será necesario adjuntar el texto en castellano. Si la obra incorpora palabras de lenguas de pueblos originarios, también deberá incluir su correspondiente traducción al español. Asimismo, el correo electrónico utilizado para remitir el material no podrá contener datos personales que permitan identificar al participante antes de la deliberación del jurado.