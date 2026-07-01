1 de julio de 2026 - 19:57

José María Muscari fue citado a declarar por la muerte de Ernestina Pais: "Nos enteramos por su hijo"

El director teatral rompió el silencio mediante un comunicado para aclarar "versiones tergiversadas" sobre la trágica noche donde murió Pais.

José María Muscari fue citado a declarar por la muerte de Ernestina Pais&nbsp;

José María Muscari fue citado a declarar por la muerte de Ernestina Pais 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tras la trágica muerte de Ernestina Pais, quien fue arrollada por una formación del Tren de la Costa el pasado viernes 27 de junio, el director José María Muscari decidió publicar un detallado comunicado en sus redes sociales.

Leé además

una tragedia horrenda: mario pergolini rompio el silencio sobre la muerte de ernestina pais

"Una tragedia horrenda": Mario Pergolini rompió el silencio sobre la muerte de Ernestina Pais

Por Redacción Espectáculos
Ernestina Pais.

Revelaron cómo quedó el auto de Ernestina Pais tras ser embestido por un tren

Por Redacción Policiales

El objetivo de este descargo fue reconstruir la secuencia de hechos y desmentir cualquier “información tergiversada” que circuló sobre cómo el entorno de la actriz tomó conocimiento de la tragedia.

Muscari reveló que fue citado a declarar como testigo este jueves para corroborar que Pais se encontraba trabajando y que esa noche tenía una función programada de la obra El divorcio del año en el teatro Niní Marshall de Tigre.

En su relato, el productor puntualizó los horarios clave de aquella jornada. El accidente ocurrió cerca de las 19:25 horas en el cruce de Sáenz Peña y Elcano, en San Isidro.

Ante esta información, el director intentó llamar directamente a Ernestina, sin obtener respuesta, desconociendo aún la gravedad de lo sucedido. En ese momento, el teléfono de la conductora se encontraba dentro de su vehículo en el lugar del siniestro.

Antes de las 21, el elenco y el director recibieron la confirmación final. “Nos enteramos de lo ocurrido por su hijo, Benicio”, precisó Muscari, aclarando que la noticia no llegó a través de los medios ni de la policía.

Ernestina Pais
Ernestina Pais conducía con el carnet inhabilitado y acumulaba más de 20 multas de tránsito

Ernestina Pais conducía con el carnet inhabilitado y acumulaba más de 20 multas de tránsito

El director fue tajante al cerrar su comunicado, advirtiendo que cualquier versión que altere esta cronología solo contribuye a generar interés mediático basado en desinformación. Esta aclaración surge en medio de una investigación judicial que busca determinar si Pais utilizaba su teléfono celular al momento de cruzar las vías con las barreras bajas.

Más allá de los detalles técnicos y judiciales, Muscari expresó su profundo pesar durante el último adiós a la periodista en el barrio de Palermo. “Tanto yo como todas las personas que la amábamos, todavía no podemos reaccionar”, manifestó con angustia, reflejando el impacto emocional que la pérdida dejó en sus compañeros de trabajo y amigos cercanos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Moria se quebró en su programa en vivo al recordar a Ernestina Pais

Moria Casán rompió en lágrimas al recordar a Ernestina Pais: "Era una luchadora"

Por Redacción Espectáculos
Ernestina y Federica Pais.

Federica Pais regresó a la TV tras la muerte de Ernestina: "Estamos en un vértigo difícil de explicar"

Por Redacción Espectáculos
la academia nacional del folclore lanza una nueva edicion del certamen eduardo falu: como participar

La Academia Nacional del Folclore lanza una nueva edición del Certamen Eduardo Falú: cómo participar

Por Redacción Espectáculos
Murió Santiago Ríos, reconocido actor de Los Simuladores y Los Roldán

Murió Santiago Ríos, reconocido actor de "Los Simuladores" y "Los Roldán"

Por Redacción Espectáculos