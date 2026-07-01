José María Muscari fue citado a declarar por la muerte de Ernestina Pais: "Nos enteramos por su hijo"

Tras la trágica muerte de Ernestina Pais , quien fue arrollada por una formación del Tren de la Costa el pasado viernes 27 de junio, el director José María Muscari decidió publicar un detallado comunicado en sus redes sociales.

El objetivo de este descargo fue reconstruir la secuencia de hechos y desmentir cualquier “información tergiversada” que circuló sobre cómo el entorno de la actriz tomó conocimiento de la tragedia.

Muscari reveló que fue citado a declarar como testigo este jueves para corroborar que Pais se encontraba trabajando y que esa noche tenía una función programada de la obra El divorcio del año en el teatro Niní Marshall de Tigre.

En su relato, el productor puntualizó los horarios clave de aquella jornada. El accidente ocurrió cerca de las 19:25 horas en el cruce de Sáenz Peña y Elcano, en San Isidro.

Un rato más tarde, a las 20:30 horas, u na productora de Crónica TV se comunica con Muscari para consultar si la actriz había llegado al teatro y le informa que había sufrido un accidente.

Ante esta información, el director intentó llamar directamente a Ernestina, sin obtener respuesta, desconociendo aún la gravedad de lo sucedido. En ese momento, el teléfono de la conductora se encontraba dentro de su vehículo en el lugar del siniestro.

Antes de las 21, el elenco y el director recibieron la confirmación final. “Nos enteramos de lo ocurrido por su hijo, Benicio”, precisó Muscari, aclarando que la noticia no llegó a través de los medios ni de la policía.

Ernestina Pais Ernestina Pais conducía con el carnet inhabilitado y acumulaba más de 20 multas de tránsito

El director fue tajante al cerrar su comunicado, advirtiendo que cualquier versión que altere esta cronología solo contribuye a generar interés mediático basado en desinformación. Esta aclaración surge en medio de una investigación judicial que busca determinar si Pais utilizaba su teléfono celular al momento de cruzar las vías con las barreras bajas.

Más allá de los detalles técnicos y judiciales, Muscari expresó su profundo pesar durante el último adiós a la periodista en el barrio de Palermo. “Tanto yo como todas las personas que la amábamos, todavía no podemos reaccionar”, manifestó con angustia, reflejando el impacto emocional que la pérdida dejó en sus compañeros de trabajo y amigos cercanos.