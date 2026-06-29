Moria Casán rompió en lágrimas al recordar a Ernestina Pais: "Era una luchadora"

La conductora Moria Casán se quebró durante la transmisión de su programa "La Mañana con Moria" al recordar a Ernestina Pais, la actriz y periodista que perdió la vida el viernes pasado al ser embestida por el Tren de la Costa.

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La "One" rompió en llanto durante una conversación con Valentina, una amiga íntima de Pais, quien recordó su larga batalla contra las adicciones y la salud mental.

El triste desenlace de País y las presiones de la vida cotidiana fueron lo que conmovió hasta las lágrimas a la conductora: "A mí lo que me mandó a la miércoles, que me quebró, fue la mujer sola que sigue con su coche... a trabajar", lamentó.

Lejos de las falsas apariencias que se pueden ver en redes sociales, Casán destacó la trayectoria de la actriz y su compromiso por salir adelante: "Ahí se me vienen imágenes muchas veces de la obscenidad de la cartera, de los lujos, de la tirada... Pero más allá de eso, no es que mezcle nada, ni política ni corrupción... se me viene que cada una se gana la vida como puede", sumó entre lágrimas.

"Te quiero decir, estas minas solas que luchan, que se levantan, que se rompen la vida... están rotas por dentro y siguen, siguen , siguen. Eso me mata", comentó con total honestidad.

Embed - "ME MATÓ, ESTOY MUY TRISTE": Moria no pudo contener las lágrimas al recordar a Ernestina Pais

La conductora reflexionó sobre la vida y la superación de Pais: "A mí me mató eso de ella", remarcó sobre su triste final.

Además de dialogar con Valentina, la conductora reveló que mantuvo una charla con Benicio Guyot, hijo de Ernestina Pais, el día que enterraron a su madre en el Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita.

"Venía de enterrar a la madre y abro el celular y me encuentro con algo que decía: ‘Moria, mirá, yo soy muy apegado al barrio. Y vos sos de Parque Leloir, que también era el Indio Solari que partió’. Y me dice: ‘Qué año raro este’", confesó.

"Estaba en la Chacarita, acá es donde se despide el resto. Ahí termina un ser humano... Ernestina Pais. Ay, Dios mío, qué dolor", cerró.