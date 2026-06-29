Revelaron cómo quedó el auto de Ernestina Pais tras ser embestido por un tren

La periodista murió el pasado viernes a sus 54 años tras un accidente ferroviario. El informe forense afirmó que sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave.

Las imágenes del auto que conducía Ernestina Pais demuestran la magnitud del impacto que terminó con la vida de la periodista de 54 años. El vehículo quedó con severos daños tras ser embestido por una formación del Tren de la Costa en la localidad bonaerense de Martínez.

En las últimas horas, se conoció el informe preliminar de la autopsia: la conductora sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave y falleció en el acto. En este sentido, reconocieron que resta conocer el análisis completo de la necropsia, que fue realizada en la morgue judicial.

Embed Muerte de Ernestina Pais



Nuevo video del accidente ferroviario en San Isidro. Pais cruzó con las barreras bajas. https://t.co/EVK3iChvTg pic.twitter.com/xgetVziL6Y — Nicolás Limas Sosa (@Nicolimassosa) June 27, 2026 El choque ocurrió en el cruce ferroviario de Sáenz Peña y El Cano, donde el Honda Civic negro habría cruzado con la barrera baja, según la información preliminar de la investigación. La Justicia busca determinar con precisión cómo se produjo el siniestro y las circunstancias previas al impacto.

Las fuentes policiales indicaron que el tren golpeó el vehículo sobre el lateral del conductor, provocando daños de gran magnitud en la carrocería. Como consecuencia del fuerte impacto, Pais falleció en el lugar.

Imágenes del accidente Las fotografías difundidas después del accidente reflejan el estado en que quedó el automóvil, especialmente en el sector izquierdo, donde recibió el golpe de la formación ferroviaria.