28 de junio de 2026 - 14:26

Con una emotiva despedida, familiares y amigos dieron el último adiós a Ernestina País

La periodista murió este viernes a sus 54 años tras un accidente ferroviario. El informe forense afirmó que sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave.

Este viernes falleció Ernestina Pais a los 54 años

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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El velatorio comenzó durante la mañana en una casa velatoria de Villa Crespo y reunió a decenas de personas, aunque del círculo más cercano de la periodista. Luego, el cortejo fúnebre partió hacia el cementerio porteño, donde se realizó la despedida final.

La mamá y el hijo de Ernestina País junto a su cajón en el último adiós.
La mamá y el hijo de Ernestina País junto a su cajón en el último adiós.

La mamá y el hijo de Ernestina País junto a su cajón en el último adiós.

Uno de los momentos más conmovedores fue el protagonizado por Benicio Guyol junto a Milka Truol, hijo y madre de la fallecida respectivamente, quienes permanecieron junto al féretro cubierto con flores rojas antes del traslado, informó TN.

Benicio también participó del traslado del cajón hasta el cementerio. Su llegada al velatorio, acompañado por dos jóvenes que lo sostenían de los brazos, reflejó el profundo dolor que atraviesa la familia. La madre de la conductora también se mostró visiblemente afectada por la pérdida de su hija.

El desgarrador llanto de la mamá de Ernestina Pais.
El desgarrador llanto de la mamá de Ernestina Pais.

El desgarrador llanto de la mamá de Ernestina Pais.

El informe forense

En las últimas horas, se conoció el informe preliminar de la autopsia. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que Pais sufrió un traumatismo encefalocraneal grave y falleció en el acto.

En este sentido, reconocieron que resta conocer el análisis completo de la necropsia, que fue realizada en la morgue judicial, mientras que la familia ya recibió el cuerpo.

El caso fue caratulado como averiguación de casuales de muerte y, según señalaron fuentes judiciales, "no hay elementos probatorios" para imputar al maquinista.

En tanto, remarcaron que se llevó a cabo un examen de toxicología, a fin de determinar si Pais, de 54 años, manejaba bajo los efectos del alcohol.

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