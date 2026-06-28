Con una emotiva despedida, familiares y amigos dieron el último adiós a Ernestina País

La periodista murió este viernes a sus 54 años tras un accidente ferroviario. El informe forense afirmó que sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave.

Familiares, amigos y colegas despidieron este domingo los restos de la periodista Ernestina Pais en una emotiva ceremonia realizada en el Cementerio de la Chacarita. La conductora y actriz, que murió este viernes a causa de un accidente ferroviario, descansa en el Panteón de Actores.

El velatorio comenzó durante la mañana en una casa velatoria de Villa Crespo y reunió a decenas de personas, aunque del círculo más cercano de la periodista. Luego, el cortejo fúnebre partió hacia el cementerio porteño, donde se realizó la despedida final.

La mamá y el hijo de Ernestina País junto a su cajón en el último adiós. La mamá y el hijo de Ernestina País junto a su cajón en el último adiós. Gentileza Movilpress Uno de los momentos más conmovedores fue el protagonizado por Benicio Guyol junto a Milka Truol, hijo y madre de la fallecida respectivamente, quienes permanecieron junto al féretro cubierto con flores rojas antes del traslado, informó TN.

Benicio también participó del traslado del cajón hasta el cementerio. Su llegada al velatorio, acompañado por dos jóvenes que lo sostenían de los brazos, reflejó el profundo dolor que atraviesa la familia. La madre de la conductora también se mostró visiblemente afectada por la pérdida de su hija.

El desgarrador llanto de la mamá de Ernestina Pais. El desgarrador llanto de la mamá de Ernestina Pais. Gentileza Movilpress El informe forense En las últimas horas, se conoció el informe preliminar de la autopsia. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que Pais sufrió un traumatismo encefalocraneal grave y falleció en el acto.