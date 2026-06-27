27 de junio de 2026 - 14:16

Imágenes sensibles: así fue el momento en que el tren embistió el auto de Ernestina Pais

Un video difundido en redes sociales muestra la secuencia del accidente que terminó con la vida de la periodista.

Imágenes sensibles: así fue el momento en que el tren embistió el auto de Ernestina Pais

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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El choque ocurrió en la ruta del Ferrocarril Mitre, ramal Tren de la Costa sentido a Tigre-Vicente López. En las imágenes se puede ver cómo el Honda Civic negro que conducía la periodista, cruza el paso a nivel con las barreras bajas. En ese momento, el Ferrocarril Mitre avanza y embiste al vehículo. El impacto fue tan fuerte que el auto terminó destruido, al costado de las vías.

Según señalaron fuentes policiales, el vehículo fue impactado por la formación sobre el lateral de la conductora que viajaba sola.

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Los efectivos de la Comisaría 2da que trabajaron en el lugar constataron que el deceso de la comunicadora ocurrió en el momento. Bomberos y peritos se presentaron en el lugar que fue preservado para realizar las pericias necesarias. El caso quedó en manos de la UFI de Martínez.

Además, los peritos constataron que la conductora se dirigía con destino al Teatro Niní Marshall de Tigre, donde participaba de la obra “El divorcio del año”, junto a Fabián Vena, Juan Palomino y Guillermina Valdés.

El informe forense

En las últimas horas, se conoció el informe preliminar de la autopsia. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que Pais sufrió un traumatismo encefalocraneal grave y falleció en el acto.

En este sentido, reconocieron que resta conocer el análisis completo de la necropsia, que fue realizada en la morgue judicial, mientras que la familia ya recibió el cuerpo.

accidente Ernestina Pais

El caso fue caratulado como averiguación de casuales de muerte y, según señalaron fuentes judiciales, "no hay elementos probatorios" para imputar al maquinista.

En tanto, remarcaron que se llevó a cabo un examen de toxicología, a fin de determinar si Pais, de 54 años, manejaba bajo los efectos del alcohol.

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