Qué dice el informe preliminar de la autopsia de Ernestina Pais

La periodista Ernestina Pais falleció este viernes a causa de un accidente ferroviario en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez. Este sábado, se conoció que tenía la licencia de conducir inhabilitada y registraba 22 infracciones de tránsito entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Quién era Ernestina Pais, la conductora que marcó una época en la televisión y la radio argentina

De acuerdo con los registros oficiales, la mayoría de las faltas correspondían a excesos de velocidad, aunque también figuraban infracciones por circular por carriles incorrectos y, entre todos los recibos, sumó una deuda total de más de $2 millones .

En las últimas horas, se conoció el informe preliminar de la autopsia . Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que Pais sufrió un traumatismo encefalocraneal grave y falleció en el acto.

En este sentido, reconocieron que resta conocer el análisis completo de la necropsia , que fue realizada en la morgue judicial, mientras que la familia ya recibió el cuerpo.

El caso fue caratulado como averiguación de casuales de muerte y, según señalaron fuentes judiciales, "no hay elementos probatorios" para imputar al maquinista.

En tanto, remarcaron que se llevó a cabo un examen de toxicología, a fin de determinar si Pais, de 54 años, manejaba bajo los efectos del alcohol.

La muerte de la periodista

Pais murió este viernes por la noche luego de que el Honda Civic negro que conducía fuera embestido por una formación del ramal Tren de la Costa del Ferrocarril Mitre, en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo habría cruzado el paso a nivel con las barreras bajas y fue impactado sobre el lateral del conductor.

Los efectivos que trabajaron en el lugar constataron que la periodista falleció en el acto, mientras que personal de Bomberos y peritos realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Paula Hertrig, del Departamento Judicial de San Isidro, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios para reconstruir la mecánica del accidente.

En marzo de este año, Pais había protagonizado otro episodio vial cuando chocó contra un vehículo estacionado y se negó a realizar el test de alcoholemia. En aquella oportunidad no hubo heridos y su automóvil fue secuestrado por las autoridades, aunque nunca se confirmó oficialmente que hubiera consumido alcohol.