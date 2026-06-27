27 de junio de 2026 - 13:10

El dramático relato de un testigo que intentó asistir a Ernestina Pais: "No pudimos hacer nada"

Varias personas que se encontraban cerca del lugar del accidente expresaron que intentaron auxiliar a la periodista, pero no tuvieron éxito.

El dramático relato de un testigo que intentó asistir a Ernestina Pais: No pudimos hacer nada

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El accidente ocurrió cuando el Honda Civic negro que conducía Pais habría cruzado con la barrera baja y fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

Carlos, empleado de un restaurante ubicado en la esquina del paso a nivel, relató que, tanto él como otras personas intentaron asistir a la conductora, pero no pudieron hacerlo debido a que las puertas del vehículo quedaron bloqueadas.

"Escuchamos el impacto y corrimos para ver qué pasó y entender si podíamos ayudar. No pudimos hacer nada porque las puertas estaban trabadas", relató el hombre a la Agencia Noticias Argentinas.

Murió Ernestina Pais
Así quedó el auto de Ernestina Pais tras ser arrollado por un tren en San Isidro.

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Carlos explicó que en un primer momento ninguno de los presentes logró reconocer a la víctima: "No sabíamos quién era, pensamos que era un chico porque tenía la camiseta de Argentina y no se le veía la cara. No la reconocimos. Se supo después que era ella. Cuando estuvimos ahí no se veía si era mujer o varón".

El testigo señaló que la periodista aún presentaba algunos signos de reacción tras el impacto, aunque nunca respondió a quienes intentaban comunicarse con ella: "Se movió un poquito. No contestaba cuando le hablábamos. Había una señora que le gritaba, le preguntaba si estaba bien y nunca contestó".

Respecto del operativo de emergencia, sostuvo que las asistencias "tardaron unos 15 minutos aproximadamente en llegar", mientras que indicó que un efectivo policial descendió rápidamente de la formación ferroviaria para intentar colaborar: "Bajaron rápido a mirar qué pasó, trataron de abrir las puertas y ver si la podían asistir, pero no".

Alertan por los accidentes viales en la zona

Por otra parte, el empleado afirmó que no es la primera vez que observa situaciones de riesgo en ese cruce ferroviario y aseguró que algunos automovilistas avanzan pese a la señalización.

"Varias veces pasan con la barrera baja", expresó. Además, indicó que en ocasiones el sistema presenta inconvenientes: "Hay veces que la barrera está jodida y no funciona del todo. Cuando es así, viene la Policía y pone una cinta".

La investigación del hecho quedó a cargo de la fiscal María Paula Hertrig, del Departamento Judicial de San Isidro. La periodista murió como consecuencia de un traumatismo encefalocraneal grave, según el resultado del informe preliminar de la autopsia.

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