Federica Pais regresó a la TV tras la muerte de Ernestina: "Estamos en un vértigo difícil de explicar"

Federica Pais reapareció públicamente luego del fallecimiento de su hermana, Ernestina Pais , y explicó que decidió volver a la televisión porque necesitaba recuperar parte de su rutina para afrontar el difícil momento que atraviesa junto a su familia.

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" Necesitaba estar acá, retomar la rutina. Todos saben la espantosa pérdida que tuvimos, estamos en una locura y en un vértigo difícil de explicar ", expresó al comenzar su participación televisiva. La periodista también aprovechó el espacio para agradecer las numerosas muestras de afecto que recibió su familia durante los últimos días.

" Hay una parte de uno que necesitaba agradecer las muestras de cariño, el respeto de tanta gente, que no sabíamos que quería tanto a Ernestina ", manifestó. Visiblemente conmovida, recordó el vínculo que mantenía con su hermana y destacó el afecto que las unía.

" Decirle que la amo, que más allá de cualquier cosa que puede haber pasado, ella y yo sabíamos lo que nos unía ", sostuvo.

Federica Pais volvió a su programa en Argentina/12 y habló del fallecimiento de su hermana, Ernestina pic.twitter.com/cA6Rah86XJ

"Por suerte no sufrió"

Al referirse a las circunstancias del fallecimiento, Federica Pais buscó encontrar algo de consuelo en medio del dolor. "Cuando pasan estas cosas uno piensa que por suerte no sufrió, que de alguna manera está encontrando respuestas, que tanto buscó acá y que tanto le dolía", expresó.

Además, envió un mensaje de apoyo a su familia, que continúa atravesando el duelo. "Abrazo enorme a toda la familia, que estamos unidos, atravesando un momento muy doloroso, muy brutal, que nunca imaginamos que nos iba a pasar", señaló.

Antes de cerrar su intervención, explicó por qué eligió regresar a su actividad laboral apenas unos días después de la tragedia. "Les pido disculpas, necesitaba volver a trabajar. Me hace bien, este trabajo tiene algo de mágico y de jodido", afirmó.

Y concluyó: "Es mágico porque te obliga a pensar en otras cosas y yo lo necesitaba, espero que lo entiendan. Pero jodido porque te obliga también a hacer públicas cosas que a veces uno preferiría guardar. Abrazo enormemente a toda la familia".

Así quedó el auto de Ernestina Pais tras el accidente. Así quedó el auto de Ernestina Pais tras el accidente.

La investigación por la muerte de Ernestina Pais

En paralelo, la investigación judicial continúa incorporando medidas para determinar cómo ocurrió el accidente en el que murió Ernestina Pais.

La fiscal Carolina Asprella ordenó realizar un peritaje sobre el teléfono celular de la conductora con el objetivo de establecer si utilizaba el dispositivo al momento de ser embestida por una formación del Tren de la Costa.

El aparato, un iPhone que fue secuestrado del vehículo tras el siniestro, será analizado para determinar si existía una comunicación en curso. En caso de comprobarse esa situación, la persona que mantenía contacto con la conductora podría ser convocada a declarar.

La causa quedó a cargo de Asprella luego de que la fiscal Paula Hertrig llevara adelante las primeras actuaciones durante el fin de semana. Entre esas medidas se dispuso la autopsia, que determinó que la periodista falleció como consecuencia de un fuerte traumatismo craneal, además de sufrir graves lesiones abdominales.

La investigación también incluye pericias sobre el automóvil que conducía, un Honda City, para establecer si presentaba alguna falla mecánica al momento de cruzar las vías. Asimismo, continúan pendientes los resultados de los análisis de sangre y orina que permitirán determinar si había consumido alcohol u otras sustancias antes del accidente.