"Una tragedia horrenda": Mario Pergolini rompió el silencio sobre la muerte de Ernestina Pais

Luego de que los restos de Ernestina Pais fueran velados y despedidos por familiares, amigos y colegas en el Cementerio de la Chacarita, Mario Pergolini habló por primera vez sobre la muerte de la periodista y conductora, quien falleció a los 54 años tras un trágico accidente ocurrido el pasado 26 de junio.

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La muerte de Ernestina generó una profunda conmoción en el ambiente artístico. Desde que se conoció la noticia, numerosas figuras del espectáculo compartieron mensajes de despedida en redes sociales. Entre ellos estuvieron Gonzalito Rodríguez y Guillermo "Pelado" López, dos de sus históricos compañeros en " Caiga Quien Caiga " (CQC). Sin embargo, hasta este lunes, Pergolini no se había pronunciado públicamente.

Durante la emisión de "No preguntes por Rusia", el programa de streaming que conduce en Vorterix, el creador e histórico conductor de "CQC" expresó su pesar por el fallecimiento de quien años después ocupó su lugar al frente del ciclo.

"Tremendo lo de Ernestina Pais, la verdad que fue un golpe horrendo. Una tragedia horrenda, muy fea. Una mujer querida. Y, aún en sus momentos de desgracia, todo el mundo queriendo que salga. Una pena la verdad. Un cariño al hijo, a la gente que la quería. Tremendo", aseguró Mario Pergolini.

La relación entre ambos quedó marcada por la historia de "Caiga Quien Caiga". Tras la salida de Pergolini de la conducción en 2009, Ernestina Pais se convirtió en la primera y única mujer en ocupar el rol central del programa.

Durante tres temporadas encabezó el ciclo junto a Juan Di Natale y Gonzalo Rodríguez, y posteriormente compartió la conducción con Guillermo López.

Aunque Ernestina siempre manifestó públicamente su admiración por Pergolini y consideró un honor sucederlo, una declaración del conductor años atrás alimentó versiones sobre una supuesta enemistad entre ambos.

En aquel momento, después de que Pais afirmara que si había sido elegida para reemplazarlo era porque estaba haciendo bien las cosas, Pergolini respondió: "Yo no te elegí Ernestina, fue (Diego) Guebel. Yo nunca hubiera elegido a una mujer".

La frase generó una fuerte polémica y durante años fue recordada como uno de los momentos de mayor tensión vinculados al recambio de conducción de "CQC".

Pese a esas diferencias públicas, Ernestina Pais siempre destacó el valor que tuvo para ella integrar el histórico ciclo televisivo y habló con respeto sobre quien había sido su conductor original.

En una entrevista recordó: "Yo me fui aplaudida de ese programa porque para ellos fue seguir con laburo. Mario para él había cumplido un ciclo, nadie lo hizo como él, yo lo admiraba y lo admiro y tomar ese lugar fue un honor. Con (Juan) Di Natale fundamos Los Inrockuptibles, es amigo de toda la vida".