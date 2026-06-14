Referentes de la música y el folclore cuyano despidieron a Pocho Sosa

Hoy es un día conmovedor para los mendocinos, ha emprendido vuelo el cantor: el "Pocho" nuestro amigo, nuestro gran referente cultural, además de su voz plasmando a toda Mendoza y Cuyo hizo una gran autogestión en su carrera, supo defender su lugar su valor, habilidad arriba y debajo del escenario, y eso lo distinguió. Un gran ejemplo.

Con el Pocho cuando nos encontrábamos o hablábamos por teléfono, largo y tendido coincidiamos en varios temas. Especialmente en la forma de trabajar, en lo musical, etc. Y en otras no tanto, pero el cariño siempre sobrepuesto. Sus palabras que varias veces me expresó las atesoro siempre "Me haces acordar a mí con lo pujante que sos, admiro que defiendas tanto la memoria de tu viejo".

Gracias por tanta música, Pochito. "Hoy el cielo está de fiesta, tus pares te esperan con guitarra en mano". Y nosotros aquí aplaudimos con alguna lagrimita pero con la seguridad de que... " Pues no se va del todo quien ha cantado un día"( M.A.Trelles) ¡Hasta siempre amigo!

Con Pocho Sosa se va una de las voces más importantes de nuestra música popular cuyana. La canción se queda huérfana de una de las partes más necesarias a la hora de trascender, la del intérprete, aquel que completa los 3 componentes fundamentales de su vuelo junto con el autor y el compositor.

Pocho tuvo esa capacidad de hacer conocer, junto con las obras de los grandes creadores, la de los autores mendocinos menos conocidos. Aquí es donde también queda, creo yo, uno de los vacíos más difíciles de llenar con su partida.

Javier Rodríguez, músico, cantautor, arreglador y director coral

Una garganta privilegiada, que supo y pudo capitalizar a los artistas poetas y músicos compositores en una época singular de nuestra historia menduca, con canciones de sus amigos-compadres Damian Sanchez y Jorge Sosa por sobre todas las cosas, más las canciones tradicionales que muchos conocemos.

También tuvo la generosidad de cantar a muchos compositores noveles, dándole una plusvalía a través de sus grabaciones. Ese gesto me ha llamado la atención y valoro, como ejemplo.

Por supuesto que fue un referente en mis inicios como cantor, y se agradece.

Felizmente pudimos acompañarlo hace unos días, en un homenaje que le hizo la Municipalidad de Mendoza

Federico Lépez, músico, docente, investigador, gestor cultural

En ésta mañana fría de domingo, a días de que se vaya el otoño, nos despertamos con la noticia de que ha partido el Pocho, la voz que nos pintó de amarillo y rojo la infancia a varios. No voy decir que fui su amigo, pero tengo recuerdos que me hacen cercano, antes que yo cantara en público fui a verlo varias veces a teatros y peñas. Me acerqué como quién se acerca a alguien que admira, siempre recibí palabras de aliento, consejos y generosidad. Gracias por la música, las charlas y el camino. Despido al Gran Pocho Sosa, abrazo a quienes lo quieren.

Goy Ogalde, músico, productor y agitador cultural mendocino

Justamente estos días estaba escuchando un programa de televisión antiguo de Mendoza. En él, Tito Francia tocaba "El otoño en Mendoza", la obra de Damián Sánchez, cantada por Pocho Sosa. Fueron momentos históricos, seguramente en la televisión, porque nosotros los mendocinos siempre vamos pisando y olvidando esos grandes hechos.

A partir de eso pensé en qué bueno sería recordar y dejar todo esto registrado en formatos de alta calidad y de buena reproducción para que quedara para siempre. Pero, bueno, los tiempos no se viven así. Hoy la revolución ya no es por la libertad; la lucha actual es contra la realidad y la objetividad de lo hechos. Siempre estamos lidiando con un pragmatismo sentimentalista, sus fallidas consecuencias y no con el recuerdo y la búsqueda de la verdad objetiva.

Pocho Sosa era un tipo de esos: un pragmático por la realidad y por la verdad, como Aristóteles . Por eso aprendí a defenderlo, porque él tenía pasado, tenía un futuro que enseñar y muchas cosas por dejar.

Hoy, en el día de su muerte, lo homenajeo como la persona que es: un tipo feliz de su recorrido, que entona feliz la tonada del otoño, se escucha despacio por cada plátano, acordándose de todos los mendocinos locos cada día.