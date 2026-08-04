Netflix estrena la segunda parte de "Cien años de soledad": se acerca el final de una serie histórica

Después del éxito internacional de su primera entrega, la adaptación de " Cien años de soledad " hecha por Netflix se prepara para cerrar la historia de la familia Buendía. La segunda y última parte de la serie, basada en la obra maestra de Gabriel García Márquez, comenzará a estrenarse este miércoles 5 de agosto , mientras que el episodio final llegará a la plataforma el 26 de agosto .

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La serie, una de las producciones más ambiciosas realizadas por Netflix en América Latina, había despertado una fuerte polémica antes de su estreno debido a que el propio García Márquez se había negado durante su vida a autorizar una adaptación audiovisual de la novela que le valió el Premio Nobel de Literatura en 1982.

Sin embargo, la primera temporada, lanzada en diciembre de 2024, logró revertir el escepticismo con una excelente recepción: obtuvo un 87% de aprobación en Rotten Tomatoes y fue distinguida con el Premio Platino a Mejor Serie.

El tráiler oficial adelanta el desenlace de la historia y el progresivo derrumbe de Macondo, acompañando el destino de los Buendía hasta el cumplimiento de la célebre profecía de Melquíades.

La nueva temporada retomará la historia después del armisticio firmado por el coronel Aureliano Buendía, que pone fin a las guerras entre liberales y conservadores. Sin embargo, la paz será apenas aparente: los sectores conservadores continuarán viéndolo como una amenaza y planearán atentar contra su vida, mientras nuevas generaciones modificarán para siempre la identidad de Macondo.

Entre las incorporaciones más importantes aparece Fernanda del Carpio, una aristócrata bogotana que se casará con Aureliano Segundo y llevará a la casa de los Buendía una visión profundamente conservadora y religiosa, alterando la dinámica familiar.

Otro de los grandes ejes narrativos será la historia de José Arcadio Segundo, quien presenciará la llegada del tren a Macondo, un acontecimiento que abrirá las puertas a la instalación de la compañía bananera y cambiará radicalmente la economía y la vida social del pueblo.

La serie también recreará uno de los episodios más impactantes de la novela: la huelga y posterior masacre de los trabajadores bananeros, inspirada en los hechos ocurridos en Ciénaga, Colombia, en 1928. En la obra de García Márquez, este hecho marca el comienzo de la decadencia irreversible de Macondo.

Un elenco renovado para la adaptación de Netflix

La segunda temporada sumará nuevos protagonistas que representan a las generaciones más jóvenes de los Buendía. Julián Román interpretará a los gemelos José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo; Carla Baratta dará vida a Fernanda del Carpio; Ángela Cano será Petra Cotes; María Adelaida Puerta interpretará a Amaranta Úrsula; Daniella Reyes encarnará a Remedios, la bella; y Juanita Molina será Meme.

También regresarán Claudio Cataño como el coronel Aureliano Buendía y Marleyda Soto en el papel de Úrsula Iguarán, la matriarca que observa cómo la profecía familiar avanza inexorablemente.

El cierre de una historia legendaria

Publicada en 1967, "Cien años de soledad" es considerada una de las obras más importantes de la literatura universal y la novela más influyente escrita en español durante el siglo XX. Con más de 50 millones de ejemplares vendidos y traducida a decenas de idiomas, la obra de Gabriel García Márquez se convirtió en el emblema del llamado Boom latinoamericano, movimiento que llevó la narrativa de la región a conquistar lectores de todo el mundo.

La historia recorre siete generaciones de la familia Buendía en el mítico pueblo de Macondo, un universo donde lo cotidiano convive con lo extraordinario. Ese cruce entre realidad, mito e imaginación consolidó el llamado realismo mágico, un estilo narrativo que marcó profundamente la identidad de la literatura latinoamericana y ejerció influencia sobre escritores, cineastas y artistas de distintas disciplinas.

En 1982, García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura, y la Academia Sueca destacó precisamente su capacidad para combinar "lo fantástico y lo real en un mundo ricamente compuesto de imaginación". Aunque el escritor colombiano nunca quiso vender los derechos para una adaptación cinematográfica o televisiva, al considerar que una película no podía captar la complejidad de la novela, tras su fallecimiento sus herederos autorizaron el proyecto desarrollado por Netflix.