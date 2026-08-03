Con más de 100 millones de visualizaciones: el thriller de 8 capítulos que entró al ranking de lo más visto en Netflix

Un thriller estrenado hace pocas semanas logró superar las 100 millones de visualizaciones en Netflix . La miniserie cuenta con 8 capítulos y ya está en el top de 10 de las producciones más vistas de la plataforma.

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El devastador thriller brasileño de Netflix basado en una historia real que está entre lo más visto

La serie es “Te encontraré”, la nueva adaptación de la novela de Harlan Coben, que desde su estreno el 18 de junio se mantuvo durante seis semanas consecutivas en los primeros puestos del ranking mundial de Netflix.

Según los datos oficiales publicados por Tudum, el sitio de Netflix, la producción alcanzó 101,9 millones de visualizaciones y se ubica en el puesto diez del ranking histórico apenas por detrás de la tercera temporada de “Bridgerton”.

Además, el thriller logró desplazar del ranking a “Él y ella” , la miniserie protagonizada por Jon Bernthal y Tessa Thompson, que había sido otro de los grandes éxitos recientes de la plataforma.

"Te encontraré" la miniserie de Netflix que rompe récord

E l desempeño de la ficción también la posiciona como la tercera miniserie más vista de la historia de Netflix, solo por detrás de “Gambito de dama” y “Adolescencia”.

De qué trata "Te encontraré", la serie de Netflix

La historia sigue a David Burroughs (Sam Worthington), un hombre condenado a cadena perpetua por el asesinato de su hijo Matthew. Aunque siempre sostuvo que es inocente, todas las pruebas parecen señalarlo como culpable.

Cinco años después del crimen, su cuñada Rachel (Britt Lower), una periodista de investigación, le muestra una fotografía tomada durante unas vacaciones en la que cree reconocer al niño desaparecido.

La marca de nacimiento en el rostro del pequeño parece confirmar lo imposible: Matthew podría estar vivo.

A partir de ese momento, David decide escapar de prisión para descubrir qué ocurrió realmente la noche del asesinato y tratar de recuperar a su hijo.

Una adaptación de Harlan Coben

“Te encontraré” es la decimotercera adaptación de una obra de Harlan Coben producida por Netflix, fruto del acuerdo que el escritor mantiene con la plataforma para convertir sus novelas en series y miniseries.