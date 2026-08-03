3 de agosto de 2026 - 10:44

Con más de 100 millones de visualizaciones: el thriller de 8 capítulos que entró al ranking de lo más visto en Netflix

Basada en una novela literaria, es la tercera miniserie más vista por detrás de “Gambito de dama” y “Adolescencia”.

Con más de 100 millones de visualizaciones: el thriller que entró al ranking de lo más visto en Netflix

Con más de 100 millones de visualizaciones: el thriller que entró al ranking de lo más visto en Netflix

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

El terrible thriller brasileño de Netflix basado en una historia real que está entre lo más visto

El devastador thriller brasileño de Netflix basado en una historia real que está entre lo más visto
La confesión de Lali a Rosalía: quién es “ese novio español” que incendió un hotel 

La confesión de Lali a Rosalía: quién es "el novio español" que incendió un hotel y le dejó una gran deuda en euros

Por Redacción Espectáculos

La serie es “Te encontraré”, la nueva adaptación de la novela de Harlan Coben, que desde su estreno el 18 de junio se mantuvo durante seis semanas consecutivas en los primeros puestos del ranking mundial de Netflix.

Según los datos oficiales publicados por Tudum, el sitio de Netflix, la producción alcanzó 101,9 millones de visualizaciones y se ubica en el puesto diez del ranking histórico apenas por detrás de la tercera temporada de “Bridgerton”.

"Te encontraré" la miniserie de Netflix que rompe récord

Además, el thriller logró desplazar del ranking a “Él y ella”, la miniserie protagonizada por Jon Bernthal y Tessa Thompson, que había sido otro de los grandes éxitos recientes de la plataforma.

El desempeño de la ficción también la posiciona como la tercera miniserie más vista de la historia de Netflix, solo por detrás de “Gambito de dama” y “Adolescencia”.

De qué trata "Te encontraré", la serie de Netflix

La historia sigue a David Burroughs (Sam Worthington), un hombre condenado a cadena perpetua por el asesinato de su hijo Matthew. Aunque siempre sostuvo que es inocente, todas las pruebas parecen señalarlo como culpable.

Cinco años después del crimen, su cuñada Rachel (Britt Lower), una periodista de investigación, le muestra una fotografía tomada durante unas vacaciones en la que cree reconocer al niño desaparecido.

La marca de nacimiento en el rostro del pequeño parece confirmar lo imposible: Matthew podría estar vivo.

A partir de ese momento, David decide escapar de prisión para descubrir qué ocurrió realmente la noche del asesinato y tratar de recuperar a su hijo.

Una adaptación de Harlan Coben

“Te encontraré” es la decimotercera adaptación de una obra de Harlan Coben producida por Netflix, fruto del acuerdo que el escritor mantiene con la plataforma para convertir sus novelas en series y miniseries.

El thriller está basado en una novela.

El thriller está basado en una novela.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ricardo Darín y su nueva vida, cerca de su hijo y su nieto, en Madrid. 

El cambio de rumbo en la vida de Ricardo Darín a los 69 años: proyectos teatrales, tranquilidad y la felicidad de ser abuelo

Por Daniela Leiva
¿Sabes quien es? se puede ver en Netflix.

Con 8 capítulos en Netflix: la serie policial basada en una exitosa novela que esconde un impactante secreto familiar

Por Redacción Espectáculos
La revelación íntima de Leo Montero en La Noche de Mirtha Legrad.

La reacción de Mirtha Legrand tras una íntima revelación de Leo Montero: "Horrible, que espanto"

Por Redacción Espectáculos
Yo interpreto mujeres que cantan y bailan, como Shakira, Madonna, Liza Minnelli, Marilyn Monroe... se autodefine Fátima Florez.

Fátima Florez: "Me gusta imitar a mujeres de personalidad fuerte"

Por Ariel Búmbalo