24 de julio de 2026 - 11:04

El devastador thriller brasileño de Netflix basado en una historia real que está entre lo más visto

La producción sigue a una mujer condenada por asesinar, descuartizar a su marido y abandonar los restos en una zona boscosa.

El terrible thriller brasileño de Netflix basado en una historia real que está entre lo más visto

El terrible thriller brasileño de Netflix basado en una historia real que está entre lo más visto

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"Elize: Sombras de una mujer" es una película brasileña dirigida por Felipe Vellas que toma como punto de partida el caso de Elize Matsunaga, condenada por asesinar a su esposo, descuartizar el cuerpo y abandonar los restos en una zona boscosa. En lugar de centrarse únicamente en la investigación, el film intenta comprender el contexto que precedió al homicidio.

"Elize: Sombras de una mujer" el thriller de Netflix basado en una historia real de Brasil.

De qué trata "Elize: Sombras de una mujer"

La historia comienza cuando el crimen ya ocurrió. Desde ese momento, la narración retrocede en el tiempo para reconstruir cómo evolucionó la relación entre Elize y su marido, un empresario con gran poder económico, hasta desembocar en un desenlace que conmocionó a Brasil.

A medida que avanza la película, el espectador descubre una relación marcada por conflictos, manipulación y un profundo desequilibrio de poder. Sin justificar las acciones de la protagonista, la trama plantea interrogantes sobre los límites de una persona sometida a una situación extrema.

La historia real que inspiró la película "Elize" de Netflix

La producción está basada en uno de los crímenes más mediáticos de Brasil. El caso de Elize Matsunaga acaparó la atención de la prensa por la brutalidad del asesinato y por las circunstancias que rodearon el juicio.

"Elize: Sombras de una mujer" el thriller de Netflix basado en una historia real de Brasil.

El largometraje adapta esos hechos desde una perspectiva de ficción y privilegia el punto de vista de la protagonista, una decisión que la diferencia de la docuserie sobre el mismo caso disponible en streaming.

La protagonista de "Elize: Sombras de una mujer"

La actriz Lorena Comparato interpreta a Elize y sostiene gran parte del peso dramático de la historia. Su personaje oscila entre la vulnerabilidad y la determinación, construyendo un retrato complejo que evita presentar a la protagonista como una figura unidimensional.

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