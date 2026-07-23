Hoy en HBO Max: un incómodo thriller de 91 minutos con una relación tóxica al estilo "Obsession"

Las historias sobre relaciones enfermizas que cruzan todos los límites y personajes atrapados por deseos terrenales están en pleno auge tras el éxito de “Obsession”. HBO Max acaba de sumar una película española que sigue una línea similar, aunque desde un enfoque mucho más oscuro.

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“La ahorcada”, un thriller de terror protagonizado por Amaia Salamanca y Eduardo Noriega , apuesta por una combinación de suspenso psicológico en una narrativa de amor tóxico que se ve en 91 minutos.

Su trama es muy similar a la película de bajo presupuestode terror estadounidense escrita y dirigida por Curry Barker. "Obsession" sigue a Bear, un joven que utiliza un objeto sobrenatural para que su amor platónico de la infancia se enamore de él, lo que desencadena un siniestro y terrorífico hechizo

La trama comienza con la muerte de Rosa Martín, una cantautora que decide quitarse la vida tras atravesar una relación sentimental marcada por el dolor y la dependencia emocional.

Sin embargo, su historia no termina allí. Su presencia permanece ligada a la casa donde vivía el productor musical con quien mantenía ese vínculo, y una serie de sucesos inquietantes empiezan a alterar la vida de toda la familia.

A medida que avanzan los minutos, la película transforma un conflicto emocional en una historia de terror donde la culpa, el resentimiento y los secretos familiares alimentan una presencia cada vez más peligrosa.

Su propuesta se construye a partir de una atmósfera incómoda, silencios prolongados y una tensión psicológica que va creciendo escena tras escena.

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Uno de los mayores atractivos de la película es el cambio de registro de Salamanca, reconocida por trabajos muy alejados del terror psicológico. El director Miguel Ángel Lamata destacó durante la promoción que nunca la había visto interpretar un personaje similar, una apuesta que le permite mostrar una faceta mucho más intensa y dramática.