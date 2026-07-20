Costó 500 mil dólares y recaudó 22 millones: la nueva película de terror de HBO Max que asusta sin efectos especiales

Una película capaz de generar tensión sin recurrir a grandes efectos especiales es lo que logró HBO Max con su nueva propuesta de terror psicológico. Se trata de una producción canadiense de bajo presupuesto que apuesta por el sonido, las leyendas sobrenaturales y una atmósfera inquietante para mantener el suspenso de principio a fin.

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La película es "Undertone: Frecuencia maldita", un thriller de terror estrenado en 2026 que sorprendió por su original premisa y por el enorme rendimiento que obtuvo en taquilla. Realizada con un presupuesto cercano a los 500 mil dólares, logró recaudar alrededor de 22 millones de dólares en todo el mundo , convirtiéndose en uno de los éxitos independientes del año.

La historia sigue a Evangeline "Evy" Babic, conductora de un podcast dedicado a investigar supuestos fenómenos paranormales junto a su amigo Justin. Aunque al principio se muestra escéptica, todo cambia cuando reciben de forma anónima una serie de archivos de audio grabados por un matrimonio que asegura escuchar ruidos extraños dentro de su casa.

La nueva película de HBO Max, una producción de terror psicológico de bajo presupuesto: "Undertone: Frecuencia maldtia"

Mientras analiza las grabaciones, Evy atraviesa un momento complejo en su vida: cuida a su madre , que permanece en coma, y descubre que está embarazada. A medida que profundiza en la investigación, comienzan a aparecer mensajes ocultos en los audios que solo pueden descifrarse reproduciendo determinadas voces y canciones infantiles al revés.

La búsqueda la conduce hasta Abyzou, un demonio del folclore mediterráneo y europeo relacionado con embarazos, pérdidas y tragedias familiares. Desde ese momento, los fenómenos paranormales empiezan a invadir su hogar y la investigación deja de ser solo un episodio del podcast para convertirse en una amenaza real.

Un recurso narrativo que la diferencia de otras películas de terror

Uno de los aspectos más llamativos de "Undertone: Frecuencia siniestra" es su puesta en escena. Solo Evy y su madre aparecen físicamente en pantalla; el resto de los personajes se conoce únicamente a través de llamadas telefónicas, mensajes de voz y grabaciones de audio.

La perturbadora película de terror de HBO Max: te hace desconfiar de cualquier sonido gentileza

Esta decisión responde a que el director Ian Tuason concibió originalmente la historia como una obra radiofónica, una idea que terminó trasladándose al cine y que convierte al sonido en el verdadero protagonista del relato.

El elenco de "Undertone: Frecuencia maldita"

La película está protagonizada por Nina Kiri, acompañada por Adam DiMarco, Michèle Duquet, Keana Lyn Bastidas, Jeff Yung, Sarah Beaudin y Brian Quintero.

Con una duración inferior a las dos horas, una atmósfera opresiva y un enfoque que apuesta más por la sugestión que por los sobresaltos, "Undertone: Frecuencia siniestra" se posiciona como una de las propuestas de terror más originales disponibles actualmente en HBO Max.