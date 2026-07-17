Se fue de Netflix la película más cara de la historia: en qué plataforma se puede ver

Uno de los grandes éxitos de acción y ciencia ficción dejó de estar disponible en Netflix. Es una película que hizo historia no solo por pertenecer a una de las franquicias más exitosas del cine, sino también por convertirse en la producción más cara jamás realizada . Sin embargo, ahora forma parte del catálogo de otra plataforma de streaming.

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“Jurassic World: Dominion” es la entrega estrenada en 2022 que marcó el cierre de la trilogía protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard . Tras abandonar Netflix, el 12 de julio ahora llegó a otro espacio.

La historia transcurre varios años después de los acontecimientos de "Jurassic World: El reino caído" . Los dinosaurios ya no viven aislados en una isla, sino que conviven con los seres humanos en distintos lugares del planeta.

“Jurassic World: Dominion” la película de abandonó Netflix y ahora está en Prime Video.

En ese nuevo escenario, Owen Grady y Claire Dearing deberán enfrentar una amenaza que pone en riesgo el equilibrio entre ambas especies.

La película también marcó el regreso de los protagonistas de la trilogía original de Parque Jurásico: el recientemente fallecido Sam Neill , Laura Dern y Jeff Goldblum , quienes volvieron a compartir pantalla después de casi tres décadas.

La película más cara de la historia

Aunque se estrenó en 2022, recién en 2026 se confirmó el costo final de la producción. Según los datos oficiales, "Jurassic World: Dominion" demandó una inversión de 658 millones de dólares, una cifra récord que la convirtió en la película más cara de la historia del cine.

Gran parte del presupuesto estuvo vinculada a los retrasos y protocolos sanitarios durante la pandemia de COVID-19, aunque el proyecto ya contemplaba una inversión extraordinaria por la magnitud de la producción y sus efectos visuales.

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Con esa cifra, la película superó a “Star Wars: El despertar de la Fuerza”, que hasta entonces ocupaba el primer lugar entre las producciones más costosas de Hollywood.

Dónde ver "Jurassic World: Dominion"

Luego de su salida de Netflix, "Jurassic World: Dominion" pasó a formar parte del catálogo de Prime Video, donde está disponible para los suscriptores de la plataforma.