17 de julio de 2026 - 13:03

Se fue de Netflix la película más cara de la historia: en qué plataforma se puede ver

La superproducción de ciencia ficción es parte de una larga saga de películas. Su presupuesto rompió un récord histórico en Hollywood.

Se fue de Netflix la película más cara de la historia: en qué plataforma se puede ver

Se fue de Netflix la película más cara de la historia: en qué plataforma se puede ver

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Jurassic World: Dominion” es la entrega estrenada en 2022 que marcó el cierre de la trilogía protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Tras abandonar Netflix, el 12 de julio ahora llegó a otro espacio.

“Jurassic World: Dominion” la película de abandonó Netflix y ahora está en Prime Video.

“Jurassic World: Dominion” la película de abandonó Netflix y ahora está en Prime Video.

“Jurassic World: Dominion” dejó Netflix

La historia transcurre varios años después de los acontecimientos de "Jurassic World: El reino caído". Los dinosaurios ya no viven aislados en una isla, sino que conviven con los seres humanos en distintos lugares del planeta.

En ese nuevo escenario, Owen Grady y Claire Dearing deberán enfrentar una amenaza que pone en riesgo el equilibrio entre ambas especies.

La película también marcó el regreso de los protagonistas de la trilogía original de Parque Jurásico: el recientemente fallecido Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, quienes volvieron a compartir pantalla después de casi tres décadas.

La película más cara de la historia

Aunque se estrenó en 2022, recién en 2026 se confirmó el costo final de la producción. Según los datos oficiales, "Jurassic World: Dominion" demandó una inversión de 658 millones de dólares, una cifra récord que la convirtió en la película más cara de la historia del cine.

Gran parte del presupuesto estuvo vinculada a los retrasos y protocolos sanitarios durante la pandemia de COVID-19, aunque el proyecto ya contemplaba una inversión extraordinaria por la magnitud de la producción y sus efectos visuales.

"Star Wars: El despertar de la Fuerza"

Con esa cifra, la película superó a “Star Wars: El despertar de la Fuerza”, que hasta entonces ocupaba el primer lugar entre las producciones más costosas de Hollywood.

Dónde ver "Jurassic World: Dominion"

Luego de su salida de Netflix, "Jurassic World: Dominion" pasó a formar parte del catálogo de Prime Video, donde está disponible para los suscriptores de la plataforma.

“Jurassic World: Dominion” la película de abandonó Netflix.

“Jurassic World: Dominion” la película de abandonó Netflix.

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