Hoy en Netflix: la serie española de abogados que es furor en Argentina

"Perdiendo el juicio" lidera el ranking en Argentina tras su estreno en junio, combinando un dramático caso de asesinato familiar con los desafíos del trastorno obsesivo compulsivo.

Netflix sumó a su catálogo "Perdiendo el juicio", una producción que rápidamente escaló hasta el primer puesto de lo más visto en el país. Creada por Susana López Rubio, Jaime Olías de Lima y Javier Holgado, la historia sigue a una abogada brillante cuya vida profesional cambia drásticamente tras un incidente público vinculado a su salud mental.

La trama presenta a Amanda Torres Holgado, interpretada por Elena Rivera, una profesional de Madrid que sufre un brote de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) en medio de un proceso judicial. Este evento la fuerza a abandonar los grandes tribunales para refugiarse en un bufete de menor categoría, donde intenta reconstruir su prestigio desde cero bajo la tutela de Gabriel Ochoa.

Entre el drama familiar y la superación personal El éxito de la serie radica en su capacidad para adaptar la fórmula clásica del drama legal anglosajón al contexto europeo, alternando casos autoconclusivos con un misterio central que atrapa al espectador. Esta estructura, que ya probó su efectividad en la televisión abierta antes de llegar al streaming, permite que la audiencia conecte con los personajes secundarios mientras se desenvuelve el conflicto principal.

El eje de la primera temporada es la defensa de Daniela, la hermana de la protagonista, quien es acusada de asesinar a su prometido apenas minutos antes de la boda. Amanda debe equilibrar esta investigación criminal con la compleja relación que mantiene con su exmarido y las limitaciones cotidianas que le impone su propia condición psicológica en un entorno de trabajo decadente.

En su nuevo espacio laboral, la protagonista convive con un equipo particular: un abogado veterano más interesado en el billar que en las leyes y pasantes con pasados ocultos. Esta dinámica aporta matices de comedia que alivian la tensión del thriller, logrando un equilibrio que mantiene el ritmo a lo largo de sus diez episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno.

Un elenco sólido para un formato probado La crítica destacó especialmente la interpretación de Elena Rivera, señalando que logra manejar la extravagancia del TOC sin caer en el ridículo ni en la burla. Aunque la producción utiliza recursos conocidos del género, como una musicalización marcada y giros de guion previsibles, su llegada al mercado global ratifica el interés del público por las ficciones jurídicas producidas en España. La serie, que fue rodada originalmente a finales de 2024 y emitida por Antena 3, encuentra ahora una segunda vida masiva en la plataforma de streaming. Con una dirección compartida entre Pablo Guerrero, María Togores y Jaime Olías, la ficción se consolida como la opción preferida de los suscriptores que buscan historias de intriga judicial con un fuerte componente emocional.