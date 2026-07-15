Se va de Netflix la precuela de una exitosa saga de ciencia ficción: quedan 10 días para verla

A casi una década del estreno de la última película de la historia original , esta precuela devolvió a los fanáticos al universo de una de las sagas de ciencia ficción más exitosas de los últimos años. Sin embargo, Netflix la eliminará de su catálogo en diez días , justo cuando la franquicia se prepara para sumar una nueva película basada en las exitosas novelas de Suzanne Collins.

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"Los juegos del hambre: la balada de los pájaros cantores y serpientes" es la película que deja Netflix .

Estrenada en los cines en 2023, funciona como precuela de la historia protagonizada por Katniss Everdeen. Está ambientada décadas antes de los acontecimientos originales, la cinta explora el origen de uno de los personajes más importantes de Panem y muestra cómo comenzó su ascenso al poder.

La historia se desarrolla durante la décima edición de " Los Juegos del Hambre", mucho antes de que Katniss Everdeen se convirtiera en el símbolo de la rebelión.

"Los juegos del hambre: La balada de los pájaros cantores y serpientes", la película que se va de Netflix.

El protagonista es Coriolanus Snow, un joven perteneciente a una familia aristocrática venida a menos que busca recuperar el prestigio de su apellido. Para lograrlo recibe la tarea de convertirse en mentor de Lucy Gray Baird, la tributo del Distrito 12.

Lo que en un principio parece una oportunidad para cambiar su destino termina convirtiéndose en una experiencia que transformará para siempre su forma de ver el poder, la ambición y la supervivencia.

Mientras intenta ayudar a Lucy Gray dentro y fuera de la arena, Snow comienza a debatirse entre sus sentimientos y el deseo de construir el futuro que siempre soñó, un conflicto que explica cómo terminó convirtiéndose en el temido presidente de Panem.

Una película clave para los fanáticos de "Los juegos del hambre"

Además de profundizar en los orígenes de Coriolanus Snow, la película recupera escenarios emblemáticos como el Distrito 12, el Capitolio y los primeros Juegos del Hambre, ofreciendo nuevas respuestas sobre el funcionamiento de ese universo creado por Suzanne Collins.

Esta precuela aporta detalles fundamentales sobre personajes, símbolos y acontecimientos que marcaron el futuro de Panem.

"Los juegos del hambre: La balada de los pájaros cantores y serpientes", la película que se va de Netflix. gentileza

El elenco de la película

La película cuenta con un elenco encabezado por Tom Blyth en el papel de Coriolanus Snow y Rachel Zegler como Lucy Gray Baird. Completan el reparto Peter Dinklage como Casca Highbottom, Viola Davis como la doctora Volumnia Gaul, Hunter Schafer como Tigris Snow, Josh Andrés Rivera como Sejanus Plinth y Jason Schwartzman como Lucky Flickerman

La próxima película de "Los Juegos del Hambre"

El universo de "Los juegos del hambre" continuará expandiéndose muy pronto. En noviembre de 2026 llegará a los cines "Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha" (Sunrise on the Reaping), la nueva película basada en la novela homónima de Suzanne Collins.

La historia estará ambientada 24 años antes de la trilogía original y se centrará en Haymitch Abernathy, el futuro mentor de Katniss Everdeen, durante la edición número 50 de los Juegos del Hambre, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, donde el Capitolio obligó a participar al doble de tributos de lo habitual.

¿Cuándo deja Netflix "Los juegos del hambre: la balada de los pájaros cantores y serpientes"?

"Los juegos del hambre: la balada de los pájaros cantores y serpientes" estará disponible en Netflix hasta el 25 de julio.