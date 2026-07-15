El K-Drama de acción que sorprende y lidera el ranking de Netflix: más de 10 millones de visualizaciones

En las últimas semanas, un K-drama de acción superó las 10 millones de reproducciones en Netflix y está en el primer puesto del ranking mundial. La serie tiene 10 episodios de estreno semanal y aún está en emisión: es una versión moderna de “Búsqueda implacable”, protagonizada por Liam Neeson.

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“ Agente Kim Reactivado" es la producción que se posicionó en el top 10 de 79 países y fue la serie más vista en 11. Lanzada el 26 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles los primeros seis.

La historia sigue a Kim Do-hyeon , interpretado por So Ji-sub, es un exagente de operaciones encubiertas conocido como Código 66 que abandonó su vida de espionaje para dedicarse a criar a su hija . Sin embargo, cuando la adolescente desaparece sin dejar rastros, deberá volver a utilizar todas sus habilidades para rescatarla.

Aunque la premisa recuerda a los clásicos thrillers de venganza protagonizados por Liam Neeson , la serie apuesta por una trama mucho más amplia. A medida que avanza la investigación, el protagonista descubre una red de enemigos que convierte cada episodio en una carrera a contrarreloj.

,Además, la producción está basada en el exitoso webtoon "Manager Kim", creado por Jeong Jong-taek y Toy, una obra que forma parte del popular Universo PTJ, conocido por reunir historias de acción con personajes conectados entre sí.

¿Tendrá "Agente Kim" segunda temporada?

Por ahora, SBS confirmó que no existen conversaciones oficiales para desarrollar una segunda temporada de Agente Kim Reactivado. Sin embargo, desde la cadena señalaron que la posibilidad no está descartada si el interés del público continúa creciendo.

El propio So Ji-sub también manifestó su deseo de que la historia continúe y expresó que le gustaría ver a la serie convertirse en una producción de varias temporadas.

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Cuándo se estrenan los próximos capítulos de "Agente Kim" en Netflix

La primera temporada tendrá un total de 10 episodios y estrena dos nuevos capítulos cada viernes y sábado. El desenlace está previsto para el 25 de julio.