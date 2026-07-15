Quién es la influencer argentina que contó que un "homeless" intentó abusarla en la previa de Argentina-Inglaterra

La influencer argentina Melina Moriatis vivió una pesadilla en un hotel de Atlanta donde Argentina disputará su partido de semifinal del Mundial contra Inglaterra. La mujer denunció que un homeless intentó abusarla y que cuatro sanjuaninos evitaron una tragedia.

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El hecho ocurrió cerca de las 2.30 de la madrugada del lunes en el lobby del hotel Comfort Inn Atlanta , Estados Unidos, donde la joven se alojaba. Según contó en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 680 mil seguidores , un hombre en situación de calle comenzó a seguirla e intentó atacarla.

"Anoche sufrí un intento de abuso acá en Atlanta o quizás algo mucho peor y me salvaron la vida unos argentinos", expresó la influencer al reconstruir el dramático episodio.

Melina Moriatis, la influencer que relató el violento episodio que vivió en Atlanta durante el Mundial.

Moriatis explicó que todo comenzó mientras realizaba el check-in en el hotel. Allí advirtió la presencia de un hombre en situación de calle que, según relató, parecía estar bajo los efectos de las drogas. " Había un homeless en un banquito totalmente pasado . Agarro mis llaves, me estoy yendo al ascensor, el tipo me sigue y se mete conmigo en el ascensor", recordó.

La joven logró salir de la cabina antes de que se cerraran las puertas y corrió hacia la recepción para pedir ayuda. Sin embargo, fue un grupo de cuatro sanjuaninos quienes intervinieron para protegerla . "Les dije: 'Háganme una barrera'", contó.

Los jóvenes formaron un escudo humano para impedir que el agresor llegara hasta ella. Según relató Moriatis, el hombre reaccionó con violencia. "Cuando hacen la barrera, este hombre se puso totalmente violento. Agarró algo que encontró como arma. Los empezó a lastimar, los cortó y me empezó a perseguir", sostuvo.

La influencer aseguró que los cuatro argentinos resistieron los ataques durante unos 30 minutos, hasta que finalmente llegó la Policía.

Visiblemente conmovida, la mujer agradeció públicamente el accionar de los jóvenes que la defendieron. "Quiero agradecerles a estas personas que, sin conocerme... no sé si alguien de otro país realmente tiene la solidaridad nuestra de defender a muerte a un desconocido", expresó.

La creadora de contenido Melina Moriatis.

Como muestra de agradecimiento, la influencer inició una campaña para intentar conseguirles entradas para el partido contra Inglaterra de hoy.

El testimonio de uno de los sanjuaninos

Uno de los jóvenes que intervino, Juan Ignacio Turcato, también relató cómo vivieron la situación. En declaraciones al diario Tiempo de San Juan, explicó que el hombre ya se encontraba en el lobby cuando ellos llegaron y que notaron un comportamiento extraño.

"Estaba muy drogado y hablaba solo", señaló. Cuando observaron que el agresor perseguía a la influencer, se interpusieron para impedir que la alcanzara. "Obviamente no dejábamos que llegara a ella", afirmó.

Según contó, el hombre utilizó objetos del hotel para atacarlos. "Agarró un cartel de esos que se ponen cuando el piso está mojado. Lo levantó con fuerza y me atacó a mí. Me pegó en el brazo", recordó.

Melina Moriatis, la joven argentina compartió un video del hombre que intentó abusarla.

Turcato explicó que, pese a las agresiones, evitaron responder con violencia. "No estaba en sus cabales. Uno no sabe qué tan peligroso puede ser, si te va a sacar un arma o qué. Por eso nosotros no reaccionamos, nunca le pegamos. Solamente lo alejábamos de la escena", indicó.

El joven aseguró que el atacante incluso salió y volvió a ingresar al hotel para intentar encontrar nuevamente a la influencer. Finalmente, cuando llegó la Policía de Atlanta, el sospechoso intentó escapar, pero fue detenido tras una breve persecución.

Quién es Melina Moriatis

Melina Moriatis es una periodista deportiva, creadora de contenido e influencer argentina, conocida principalmente por sus publicaciones sobre fitness y vida saludable, viajes y cobertura de eventos deportivos.

Reside en Miami (Estados Unidos) y en redes sociales reúne más de 680.000 seguidores en Instagram. Además es prima de Stefy y Vicky Xipolitakis.