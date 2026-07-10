Tragedia y misterio en Dubái: investigan la muerte de una influencer brasileña tras caer de un rascacielos

El mundo de las redes sociales se encuentran conmocionados tras confirmarse el fallecimiento de la influencer y modelo brasileña Kauana Bilhar , de entre 26 y 27 años, en Dubái.

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El trágico incidente ocurrió cuando la joven se precipitó desde el piso 27 de un rascacielos en circunstancias que la policía local aún califica como "extrañas".

Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido. Hasta el momento, no se descarta ninguna posibilidad , incluyendo el accidente, el suicidio o el homicidio, con especial atención a la figura del femicidio.

Como parte del protocolo, un equipo forense procedió a sellar el departamento donde residía Kauana con el fin de recolectar pruebas biológicas y materiales.

Un punto central de la investigación es la presencia de Barbara Abrantes , pareja y prometida de la modelo, quien se encontraba dentro del inmueble en el momento de la caída.

Aunque Abrantes declaró ante la policía que mantenían una relación armoniosa y sin conflictos previos, existen elementos que han generado dudas entre los investigadores.

Se ha revelado la existencia de un audio enviado por Barbara a una amiga poco después de la tragedia. En dicha grabación, la joven se mostraba presa del pánico y pedía ayuda, pero un detalle específico llamó la atención de las autoridades: mencionó que "sus padres no podían enterarse de lo que había sucedido". Actualmente, el perfil de Instagram de Abrantes figura como no disponible.

La muerte de Kauana resulta especialmente impactante dado que, apenas unos días antes, el 25 de junio, había anunciado con entusiasmo su compromiso matrimonial con Barbara. En su última publicación en redes sociales, la modelo compartió imágenes de un ramo de rosas y alianzas, expresando que se sentía "completamente realizada y feliz".

Su madre, Darla Bilhar, confirmó la noticia el pasado 7 de julio a través de un emotivo mensaje y se trasladó a Dubái para gestionar los trámites funerarios.