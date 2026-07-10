10 de julio de 2026 - 21:45

Tragedia en Tailandia: hallan muerto a un influencer fitness tras un brote y una huida fatal

El reconocido creador de contenido de 32 años, falleció ahogado en un lago tras lanzarse al agua para escapar de la policía local en un complejo residencial de lujo.

Tailandia: hallaron muerto al influencer Connor Murphy tras un brote y una huida fatal

Tailandia: hallaron muerto al influencer Connor Murphy tras un brote y una huida fatal

Foto:

Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El mundo de las redes sociales se encuentra conmocionado tras hallar muerto en un lago de Tailandia a Connor Murphy, el influencer estadounidense de 32 años que tenía más de 2 millones de suscriptores en YouTube.

Leé además

Tragedia en Tailandia.

Tragedia en Tailandia: un chico de 11 años atropelló a un grupo de monjes y causó nueve muertes
tendencia insolita en alemania: instalan refugios inteligentes para perros en la entrada de los supermercados

Tendencia insólita en Alemania: instalan refugios inteligentes para perros en la entrada de los supermercados

Por Cristian Reta

El trágico incidente ocurrió en la localidad de Samut Prakan, al sur de Bangkok, donde Murphy residía desde hacía aproximadamente dos meses junto a su novia.

De acuerdo con los reportes oficiales, la muerte se produjo por ahogamiento luego de una serie de eventos confusos que comenzaron cuando Murphy regresó a su vivienda con una conducta errática.

Testigos relataron que el influencer intentó entregarle dinero de forma inusual a un taxista y luego trató de forzar su entrada al vehículo de un tercero. Ante la negativa del personal de seguridad, Murphy comenzó a gritar, rodar por la calle y realizar gestos similares a una oración.

La situación escaló con la llegada de los agentes policiales. Al notar la presencia policial, Murphy huyó y se lanzó a un lago de unos 10 metros de profundidad. Aunque nadó durante varios minutos, testigos indicaron que el agotamiento lo venció y desapareció bajo la superficie. Buzos de la Fundación Poh Teck Tung recuperaron su cuerpo 30 minutos después, a unos 20 metros de la orilla.

Hallazgos inquietantes y una investigación abierta

Si bien la autopsia preliminar confirmó que no había signos de agresión física, la investigación policial ha revelado detalles perturbadores sobre las últimas horas del influencer. En el interior de su vivienda, las autoridades encontraron daños en el mobiliario y manchas de pintura esparcidas por las paredes.

Su novia, una joven de 22 años identificada como Bee, declaró que Murphy había salpicado la pintura mientras ella dormía y aseguró no tener conocimiento de antecedentes de problemas de salud mental o consumo de sustancias.

Sin embargo, en el vehículo del creador de contenido, la policía incautó dos jeringas sin usar y pastillas blancas sin identificar, elementos que ahora forman parte de la investigación en curso.

Murphy era una de las figuras más prominentes del looksmaxxing, una tendencia enfocada en maximizar el atractivo físico masculino mediante dietas extremas, rutinas de ejercicio y, en ocasiones, procedimientos más invasivos. En sus plataformas, se autodefinía como un "giga chad", término utilizado para describir a un hombre con confianza y condición física supremas.

Su última actividad en redes sociales incluyó un video publicado apenas seis días antes de su muerte, en el que afirmaba estar “absorbiendo el espíritu de Elon”. La Embajada de Estados Unidos en Tailandia ya ha sido notificada del deceso mientras continúan las pericias para esclarecer los motivos detrás de su comportamiento final.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Investigan la muerte de la influencer Kauana Bilhar en Dubái 

Tragedia y misterio en Dubái: investigan la muerte de una influencer brasileña tras caer de un rascacielos

Por Redacción Mundo
tiene 27 anos, se realizo estudios geneticos y los medicos le confirmaron que sufrira de demencia

Tiene 27 años, se realizó estudios genéticos y los médicos le confirmaron que sufrirá de demencia

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump amenazó a Irán con bombardeos

Trump amenaza a Irán con bombardeos "nunca antes vistos" tras alerta de complot en su contra

Por Redacción Mundo
llevaron el almuerzo al trabajo durante 10 anos, se jubilaron antes de los 45 anos y hoy inspiran a miles de personas

Llevaron el almuerzo al trabajo durante 10 años, se jubilaron antes de los 45 años y hoy inspiran a miles de personas

Por Redacción Mundo