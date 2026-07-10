Tragedia en Tailandia: hallan muerto a un influencer fitness tras un brote y una huida fatal

El mundo de las redes sociales se encuentra conmocionado tras hallar muerto en un lago de Tailandia a Connor Murphy , el influencer estadounidense de 32 años que tenía más de 2 millones de suscriptores en YouTube .

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El trágico incidente ocurrió en la localidad de Samut Prakan , al sur de Bangkok, donde Murphy residía desde hacía aproximadamente dos meses junto a su novia.

De acuerdo con los reportes oficiales, la muerte se produjo por ahogamiento luego de una serie de eventos confusos que comenzaron cuando Murphy regresó a su vivienda con una conducta errática .

Testigos relataron que el influencer intentó entregarle dinero de forma inusual a un taxista y luego trató de forzar su entrada al vehículo de un tercero. Ante la negativa del personal de seguridad, Murphy comenzó a gritar, rodar por la calle y realizar gestos similares a una oración .

La situación escaló con la llegada de los agentes policiales. Al notar la presencia policial, Murphy huyó y se lanzó a un lago de unos 10 metros de profundidad . Aunque nadó durante varios minutos, testigos indicaron que el agotamiento lo venció y desapareció bajo la superficie. Buzos de la Fundación Poh Teck Tung recuperaron su cuerpo 30 minutos después, a unos 20 metros de la orilla.

Hallazgos inquietantes y una investigación abierta

Si bien la autopsia preliminar confirmó que no había signos de agresión física, la investigación policial ha revelado detalles perturbadores sobre las últimas horas del influencer. En el interior de su vivienda, las autoridades encontraron daños en el mobiliario y manchas de pintura esparcidas por las paredes.

Su novia, una joven de 22 años identificada como Bee, declaró que Murphy había salpicado la pintura mientras ella dormía y aseguró no tener conocimiento de antecedentes de problemas de salud mental o consumo de sustancias.

Sin embargo, en el vehículo del creador de contenido, la policía incautó dos jeringas sin usar y pastillas blancas sin identificar, elementos que ahora forman parte de la investigación en curso.

Murphy era una de las figuras más prominentes del looksmaxxing, una tendencia enfocada en maximizar el atractivo físico masculino mediante dietas extremas, rutinas de ejercicio y, en ocasiones, procedimientos más invasivos. En sus plataformas, se autodefinía como un "giga chad", término utilizado para describir a un hombre con confianza y condición física supremas.

Su última actividad en redes sociales incluyó un video publicado apenas seis días antes de su muerte, en el que afirmaba estar “absorbiendo el espíritu de Elon”. La Embajada de Estados Unidos en Tailandia ya ha sido notificada del deceso mientras continúan las pericias para esclarecer los motivos detrás de su comportamiento final.