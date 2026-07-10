Llevaron el almuerzo al trabajo durante 10 años, se jubilaron antes de los 45 años y hoy inspiran a miles de personas

La idea de dejar el trabajo décadas antes de la edad habitual de jubilación puede parecer inalcanzable para muchas personas. Sin embargo, existe un movimiento financiero que propone precisamente ese objetivo mediante una combinación de ahorro intensivo, control del gasto e inversión a largo plazo.

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Se trata del movimiento FIRE , cuyas siglas en inglés corresponden a Financial Independence, Retire Early (Independencia Financiera, Jubilación Anticipada). En los últimos años, esta filosofía ha ganado popularidad entre personas que buscan reducir su dependencia del empleo tradicional y alcanzar antes la libertad financiera.

El movimiento FIRE promueve un estilo de vida basado en gastar mucho menos de lo que se gana durante la etapa laboral.

El dinero ahorrado se destina principalmente a inversiones con el objetivo de generar un patrimonio suficiente que permita cubrir los gastos de vida sin necesidad de seguir trabajando.

Quienes siguen esta estrategia suelen mantener un nivel de consumo reducido durante varios años para acelerar la acumulación de capital.

Cómo lograron jubilarse antes de los 40 años

Uno de los casos más conocidos es el de Alan y Katie Donegan, una pareja británica que alcanzó la independencia financiera cuando él tenía 40 años y ella 35.

Durante una década adoptaron hábitos de ahorro muy estrictos, entre ellos:

Llevar siempre comida preparada desde casa.

Evitar pedir comida a domicilio.

Reducir al mínimo los gastos de calefacción.

Aprovechar descuentos y cupones.

Destinar la mayor parte posible de sus ingresos a inversiones.

Según relatan, estas decisiones les permitieron acumular un patrimonio cercano al millón de libras esterlinas antes de dejar de trabajar.

Los principios básicos del método FIRE

Aunque cada persona adapta la estrategia a su situación económica, la filosofía suele apoyarse en varios pilares fundamentales:

Gastar menos de lo que se gana.

Ahorrar un porcentaje elevado de los ingresos.

Invertir de forma constante a largo plazo.

Evitar el endeudamiento innecesario.

Mantener un estilo de vida acorde con los objetivos financieros.

La idea es que los rendimientos obtenidos por las inversiones puedan cubrir los gastos personales una vez alcanzada la independencia financier

¿Es una estrategia al alcance de todos?

Los especialistas coinciden en que aplicar el modelo FIRE resulta cada vez más difícil para muchas personas.

El aumento del costo de vida, el precio de la vivienda, la inflación y otros gastos hacen que ahorrar grandes porcentajes del salario sea un desafío para numerosos hogares.

Por ese motivo, varios asesores financieros consideran que, aunque el objetivo de jubilarse muy temprano no sea viable para todos, algunos principios del movimiento pueden resultar útiles para mejorar la salud financiera.

Las recomendaciones que sí pueden aplicarse

Entre las prácticas que suelen recomendar los expertos destacan:

Comenzar a ahorrar lo antes posible.

Incrementar el ahorro cada vez que aumentan los ingresos.

Evitar gastos impulsivos.

Mantener un presupuesto mensual.

Invertir pensando en el largo plazo.

Revisar periódicamente los objetivos financieros.

Estas medidas pueden contribuir a construir un patrimonio más sólido, incluso sin aspirar a una jubilación extremadamente temprana.

El equilibrio también forma parte de la planificación financiera

Diversos especialistas señalan que la búsqueda de la independencia financiera no debería implicar renunciar completamente al bienestar durante la vida laboral.

Mantener relaciones personales, cuidar la salud física y mental y disfrutar de actividades de ocio también forman parte de una planificación financiera sostenible.

Por ello, muchas personas optan por una versión más flexible del movimiento FIRE, que combina el ahorro y la inversión con un estilo de vida equilibrado.