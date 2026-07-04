La psicología dice que las personas que siempre llegan 10 minutos antes a todos lados no son ansiosas sino que tienen un rasgo de personalidad que los estudios asocian con mayor éxito profesional

Hay personas que llegan siempre diez minutos antes a una reunión, una entrevista, una consulta médica o un encuentro con amigos. Mientras algunos creen que se trata de ansiedad o miedo a llegar tarde, la psicología sostiene que esta forma de vivir la puntualidad suele estar vinculada con determinados rasgos de personalidad que también aparecen con frecuencia en el ámbito del trabajo y el desarrollo profesional.

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A primera vista parece un detalle menor. Sin embargo, investigadores del comportamiento organizacional llevan años estudiando cómo la relación que cada persona tiene con el tiempo influye en la toma de decisiones, la planificación y el rendimiento cotidiano.

Diversos estudios señalan que quienes llegan sistemáticamente algunos minutos antes suelen mostrar una fuerte capacidad de planificación.

No esperan a reaccionar cuando aparece un problema, sino que incorporan un margen de tiempo para afrontar imprevistos sin modificar sus compromisos.

El psicólogo Jeff Conte, especialista en comportamiento organizacional, encontró que determinados rasgos relacionados con la organización del tiempo suelen asociarse con mejores niveles de desempeño laboral y mayor responsabilidad.

Eso no significa que todas las personas puntuales tengan éxito, pero sí que comparten características valoradas en muchos ámbitos profesionales.

No siempre se trata de ansiedad

Uno de los errores más frecuentes consiste en interpretar este comportamiento como una señal de nerviosismo.

Los especialistas explican que existe una diferencia importante entre la ansiedad anticipatoria y la llamada puntualidad proactiva.

Mientras la primera nace del miedo a que ocurra algo negativo, la segunda responde a una estrategia consciente para reducir el estrés y mantener el control de la agenda.

Llegar antes permite observar el entorno, prepararse con tranquilidad y comenzar cualquier actividad con menor presión.

El trabajo también premia este rasgo

En muchas organizaciones, la puntualidad transmite una imagen de compromiso, confiabilidad y respeto por el tiempo ajeno.

Además, suele facilitar una mejor planificación diaria y reducir la sensación de urgencia permanente.

Por eso aparece con frecuencia entre las habilidades blandas más valoradas por empleadores y equipos de trabajo.

Mucho más que llegar temprano

La psicología recuerda que cada hábito cotidiano puede revelar aspectos de la personalidad. En este caso, llegar algunos minutos antes no necesariamente habla de ansiedad, sino de una manera particular de organizar el tiempo, anticiparse a los problemas y afrontar los compromisos con mayor tranquilidad. Un pequeño hábito que, muchas veces, también termina marcando grandes diferencias.