La psicología dice que las personas nacidas entre 1960 y 1975 son la última generación que sabe aburrirse sin culpa y eso las hace mentalmente más resistentes

Durante buena parte de su infancia y adolescencia, las personas nacidas entre 1960 y 1975 convivieron con algo que hoy resulta cada vez más raro: el aburrimiento. Sin celulares, redes sociales o plataformas de streaming disponibles a toda hora, aprendieron a pasar largos momentos sin estímulos inmediatos. Según la psicología, esa experiencia terminó desarrollando determinados hábitos relacionados con la creatividad, la paciencia y la salud mental , convirtiéndose en una característica que hoy muchos especialistas consideran especialmente valiosa.

La psicología dice que las personas que empujan su silla hacia adentro no solo son ordenadas

La psicología afirma que los niños nacidos entre 1960 y 1974 no toleran mejor la frustración por haber sufrido más, sino porque aprendieron a esperar

Para quienes crecieron en esas décadas, quedarse sin nada para hacer no era una situación excepcional. Era parte de la vida cotidiana. Había tardes enteras donde el entretenimiento dependía exclusivamente de la imaginación, de inventar juegos o simplemente de observar lo que ocurría alrededor.

Hoy, en cambio, cualquier instante de espera suele resolverse sacando el teléfono del bolsillo.

Investigadores del comportamiento sostienen que el aburrimiento cumple una función importante para el cerebro.

Cuando la mente deja de recibir estímulos constantes, comienza a organizar información, conectar ideas y desarrollar soluciones nuevas. Ese estado favorece procesos asociados con la creatividad , la planificación y la reflexión personal.

Diversos trabajos del psicólogo Timothy Wilson, de la Universidad de Virginia, muestran que los momentos de reposo mental también ayudan a fortalecer la capacidad de introspección y regulación emocional.

Por eso, aburrirse no siempre representa una pérdida de tiempo.

Una generación que resolvía problemas de otra manera

Las personas nacidas entre 1960 y 1975 también crecieron arreglando objetos de la casa, improvisando soluciones y aprendiendo habilidades prácticas sin buscar un tutorial en Internet.

Desde reparar una bicicleta hasta cambiar un cuerito de una canilla o intentar arreglar un electrodoméstico, gran parte del aprendizaje surgía de la prueba y el error.

Ese tipo de experiencias fortalecía la tolerancia a la frustración y la capacidad para resolver problemas con los recursos disponibles.

La salud mental también necesita pausas

Los especialistas aclaran que no se trata de idealizar el pasado ni de criticar la tecnología.

Sin embargo, recuerdan que el cerebro necesita momentos sin estímulos permanentes para recuperarse del exceso de información cotidiana.

Dedicar algunos minutos al silencio, caminar, esperar o simplemente no hacer nada puede resultar tan beneficioso como otras prácticas relacionadas con el bienestar emocional.

El valor de una habilidad que vuelve a ser importante

La psicología sostiene que aprender a convivir con el aburrimiento no significa resignarse, sino desarrollar recursos internos para afrontar mejor la incertidumbre. Quizás por eso muchas personas de esa generación conservan una notable capacidad para adaptarse, resolver problemas y atravesar momentos difíciles sin depender constantemente de distracciones externas.