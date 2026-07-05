Un niño de 6 años buscaba piedras para un trabajo escolar en Noruega cuando encontró una espada de hierro enterrada hace unos 1.200 años

El pequeño Henrik Refsnes Mørtvedt halló un arma del período merovingio, una pieza clave previa a la era vikinga que sobrevivió milagrosamente a los arados modernos.

Durante una excursión escolar en la zona de Brandbu, un niño llamado Henrik detectó un objeto metálico que sobresalía de la tierra. Lo que parecía un residuo de chatarra resultó ser una espada de un solo filo, forjada trece siglos atrás, en un momento crucial de la historia escandinava antes de la expansión de los guerreros del norte.

Henrik, alumno de primer grado de la Escuela Fredheim, participaba de una salida educativa en el municipio de Gran, una zona a poco más de una hora al norte de Oslo. Mientras sus compañeros aprendían sobre las tareas rurales y el ciclo de la siembra, el niño observó un bulto extraño entre los surcos de un campo recién trabajado.

Un tesoro merovingio en el jardín de casa Al acercarse, descubrió una hoja metálica de casi un metro de largo, completamente cubierta de óxido y tierra. A pesar de que el objeto no se parecía a nada que hubiera visto antes, su instinto le indicó que se trataba de algo importante., Inmediatamente alertó a sus profesores, quienes dieron aviso a los arqueólogos del condado de Innlandet para preservar el sitio del hallazgo.

La pieza fue identificada como una sax o scramasax, un tipo de espada de un solo filo característica del Período Merovingio, que se extendió entre los años 550 y 800. Este hallazgo es fundamental para la arqueología regional porque pertenece a la etapa previa a la Era Vikinga. Según las clasificaciones tipológicas clásicas, por su empuñadura y longitud, se trataría de una espada del Tipo F.

El hecho de que el arma apareciera a pocos centímetros de la superficie tiene una explicación técnica vinculada a la actividad agrícola de la región de Handeland. Durante trece siglos, el objeto permaneció oculto, pero el paso constante de los tractores y los arados modernos remueve las capas de sedimentos profundos, trayendo a la superficie vestigios de civilizaciones pasadas. Es un proceso de erosión mecánica que, si bien permite estos descubrimientos, también pone en riesgo la integridad de los metales antiguos al exponerlos al oxígeno y al contacto directo con la maquinaria.

El valor histórico de una pieza de transición Los investigadores señalan que la espada data de una época de gran transformación en Escandinavia. En aquel entonces, la región experimentaba el surgimiento de nuevas identidades y la formación de élites guerreras que sentarían las bases de los futuros reinos. Poseer un arma de estas dimensiones y calidad técnica sugiere que perteneció a un individuo de alto estatus social, posiblemente un jefe tribal o un granjero con gran poder económico. Actualmente, el tesoro de Henrik ha sido trasladado al Museo de Historia Cultural de Oslo. Los especialistas iniciarán una serie de procesos de conservación para frenar el avance de la corrosión. Mediante el uso de radiografías y análisis metalúrgicos avanzados, se intentará determinar el origen exacto del hierro y las técnicas de forja utilizadas, buscando pistas sobre quién pudo ser el guerrero que la empuñó hace más de mil años.