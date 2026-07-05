Ocho personas fueron baleadas en Nueva York durante durante los festejos del 4 de Julio

Ocho personas, entre ellas cuatro menores de entre 6 y 14 años, resultaron heridas en un feroz tiroteo ocurrido durante las celebraciones por el 4 de Julio en el barrio de Coney Island (Brooklyn, Nueva York ). El ataque ocurrió cuando una familia compartía una comida en el patio delantero de un edificio.

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La víctima más comprometida es una joven de 21 años , que recibió un disparo en el pecho y permanece en estado crítico. El resto de los heridos se encuentra estable, mientras la Policía de Nueva York confirmó que todavía no hay detenidos por el ataque.

Según explicó la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, un hombre vestido de negro y con pasamontañas se acercó al lugar y comenzó a disparar en varias oportunidades contra la familia antes de escapar.

Ocho personas, incluidos cuatro menores de edad, fueron baleadas en Coney Island, en la ciudad de Nueva York, informaron autoridades de #EEUU . Un hombre no identificado, con vestimenta y pasamontañas negros, se aproximó y disparó en múltiples ocasiones contra una familia que… pic.twitter.com/UJfAiM3lPy

La policía recuperó un arma de fuego en la escena. Sin embargo, no se ha realizado ningún arresto y la investigación continúa en marcha, dijo Tisch.

Por otra parte, esta madrugada, un oficial de Policía recibió un disparo en su chaleco antibalas durante un ataque no provocado en el barrio de Crown Heights, en Brooklyn. El oficial sufrió heridas menores y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con la comisionada, un sospechoso de 18 años fue arrestado y un arma fue recuperada en el lugar.

Cabe mencionar que en la ciudad de Nueva York hubo un gran número de actividades al aire libre con motivo de las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos, o 4 de Julio, que marca el 250° aniversario del país.