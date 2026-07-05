5 de julio de 2026 - 14:58

Ocho personas fueron baleadas en Nueva York durante durante los festejos del 4 de Julio

Entre las víctimas hay cuatro menores, mientras que una joven de 21 años es la más comprometida. El atacante vestía ropa negra y tenía un pasamontañas.

Tiroteo en Nueva York durante la celebración del 4 de Julio deja ocho heridos

Tiroteo en Nueva York durante la celebración del 4 de Julio deja ocho heridos

Foto:

Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Ocho personas, entre ellas cuatro menores de entre 6 y 14 años, resultaron heridas en un feroz tiroteo ocurrido durante las celebraciones por el 4 de Julio en el barrio de Coney Island (Brooklyn, Nueva York). El ataque ocurrió cuando una familia compartía una comida en el patio delantero de un edificio.

Leé además

Gustavo Oriozabala fue figura en el mundo de las aguas abiertas, compitió entre los mejores del planeta y acumuló más de 70 cruces extremos.

Gustavo Oriozabala va por la Triple Corona, el mendocino desafiará las aguas de Manhattan
Disney+ sumó una nueva serie al estilo Friends moderna.

Disney+: ya está disponible "No aptos para trabajar" y promete ser la nueva Friends de esta generación

La víctima más comprometida es una joven de 21 años, que recibió un disparo en el pecho y permanece en estado crítico. El resto de los heridos se encuentra estable, mientras la Policía de Nueva York confirmó que todavía no hay detenidos por el ataque.

Según explicó la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, un hombre vestido de negro y con pasamontañas se acercó al lugar y comenzó a disparar en varias oportunidades contra la familia antes de escapar.

Nueva York, blanco de ataques en el Día de la Independencia

La policía recuperó un arma de fuego en la escena. Sin embargo, no se ha realizado ningún arresto y la investigación continúa en marcha, dijo Tisch.

Por otra parte, esta madrugada, un oficial de Policía recibió un disparo en su chaleco antibalas durante un ataque no provocado en el barrio de Crown Heights, en Brooklyn. El oficial sufrió heridas menores y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con la comisionada, un sospechoso de 18 años fue arrestado y un arma fue recuperada en el lugar.

Cabe mencionar que en la ciudad de Nueva York hubo un gran número de actividades al aire libre con motivo de las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos, o 4 de Julio, que marca el 250° aniversario del país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la grabaron tirando basura en la via publica y la despidieron de su trabajo a las pocas horas: la insolita historia de angie baez

La grabaron tirando basura en la vía pública y la despidieron de su trabajo a las pocas horas: la insólita historia de Angie Báez

Inauguración de la Argentina Way en Nueva York 

Argentina ya tiene su propia calle en Nueva York para celebrar los "fuertes lazos" con Estados Unidos

Un niño encontró una espada milenaria. 

Un niño de 6 años buscaba piedras para un trabajo escolar en Noruega cuando encontró una espada de hierro enterrada hace unos 1.200 años

Por Cristian Reta
Pelea de bisontes en la carretera de Yellowstone. 

VIDEO: pelea entre bisontes en la carretera de Yellowstone revela la fuerza bruta de estas emblemáticas bestias

Por Cristian Reta