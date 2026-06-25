La grabaron tirando basura en la vía pública y la despidieron de su trabajo a las pocas horas: la insólita historia de Angie Báez

Una mujer quedó en el centro de la polémica en Nueva York después de protagonizar un video que acumuló millones de reproducciones en redes sociales. Las imágenes la muestran arrojando basura sobre una vereda de Manhattan y retirándose con un cesto temático de los New York Knicks instalado por la ciudad durante los festejos por el campeonato de la franquicia.

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Las imágenes de Angie Báez, de 40 años, superaron los siete millones de reproducciones en distintas plataformas. El episodio ocurrió durante el desfile organizado para celebrar la consagración de los Knicks, que conquistaron su primer título en 53 años .

Tras la difusión del video, medios estadounidenses identificaron a la protagonista y revelaron que trabajaba en JPMorgan Chase . Una portavoz de la entidad financiera confirmó que la ejecutiva ya no integra la compañía, aunque evitó aclarar si la desvinculación estuvo relacionada directamente con la repercusión de las imágenes.

Según su perfil profesional, Báez se desempeñaba como directora ejecutiva de vinculación comunitaria e industrial para el área de tarjetas y comercio conectado del banco. Anteriormente había ocupado cargos vinculados a diversidad, equidad e inclusión en otras organizaciones.

Los cestos de basura azules y naranjas habían sido distribuidos por el Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York como parte de los festejos por el campeonato de los Knicks . El diseño especial rendía homenaje al histórico logro deportivo conseguido por la franquicia.

ROBA BASURERO KNICKS Y PIERDE EMPLEO EN JPMORGAN Captada en video vaciando basura en la acera de Manhattan y robando el contenedor durante el desfile de campeonato. Angie Báez de 40 años ex directora ejecutiva en JPMorgan Chase fue despedida tras un video viral que la… pic.twitter.com/CbipYW9kqI

Después de la publicación inicial en TikTok, comenzaron a circular otras grabaciones en las que se observa a la mujer viajando en transporte público con el cesto en su poder mientras vestía prendas del equipo neoyorquino.

Frente a la repercusión del caso, el Departamento de Saneamiento emitió un duro comunicado. “En primer lugar, reiteramos lo dicho anteriormente: tirar basura en la calle y robar propiedad pública para uso personal son comportamientos ilegales y antisociales, que no son propios de los neoyorquinos. Además, hacer ambas cosas delante de las cámaras es increíblemente estúpido”, expresó el organismo.

DLA - 2026-06-14T094948.699 Jalen Brunson levanta el premio Bill Russell al Jugador Más Valioso tras ganar el quinto partido de las Finales de la NBA entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks. EFE/EPA/ADAM DAVIS SHUTTERSTOCK OUT

Qué ocurrió desde el punto de vista legal

De acuerdo con la legislación vigente en Nueva York, el robo de bienes valuados en menos de 1.000 dólares suele considerarse hurto menor, una infracción clasificada como delito menor de clase A. En los casos de personas sin antecedentes, las sanciones habituales incluyen multas, citaciones o trabajos comunitarios.

Sin embargo, el Departamento de Policía de Nueva York informó el 20 de junio que no recibió denuncias vinculadas con el episodio y confirmó que Báez no fue acusada formalmente de ningún delito. Además, la fuerza indicó que el cesto fue devuelto a la ciudad durante la mañana del 24 de junio.

La autora del video lamentó las consecuencias

La persona identificada como autora de la grabación original también se refirió al impacto que tuvo la publicación. A través de una historia en Instagram expresó su arrepentimiento por la magnitud de las reacciones generadas.

“De verdad me siento muy mal por ella. Nunca esperé una reacción tan negativa cuando publiqué ese video. Esto es de lo que nos advertían nuestros padres”, escribió.

El cesto de los Knicks ya se vende para el hogar

Mientras la polémica continuaba en redes sociales, la estética de los cestos utilizados durante el desfile dio lugar a una nueva oportunidad comercial. La firma Only NY lanzó una colección especial denominada “Champions 2026”, integrada por un cesto de residuos para uso doméstico, un portalápices, un cartel decorativo y un póster.