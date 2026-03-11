Una influencer genera polémica al tirar las golosinas que le regalaron a su hija: "Esto es basura"

Recientemente, se viralizó un video de una creadora de contenido que mostró cómo arrojada a la basura una bolsa con golosinas que eran de su hija . La pequeña había asistido a un cumpleaños infantil y recibió una gran cantidad de caramelos, a los que su madre denominó "basura para el cuerpo" y procedió a deshacerse de ellos.

El polémico video de McDonald's que desató la burla de Burger King y reavivó la "guerra de las hamburguesas"

El principal motivo de la influencer tenía que ver con enseñarle a su hija a tener buena alimentación y bajar el consumo de azúcar . Sin embargo, su video generó una ola de comentarios en las redes y desató una fuerte polémica .

Paula Zenzano es una mujer que vive en Salta y se hizo conocida en las redes por sus videos de consejos y acompañamiento profesional a mujeres +40 . Además, publica videos sobre el cuidado del cuerpo y la alimentación saludable.

En los últimos días, compartió un video donde vacía sobre la mesa dos bolsas llenas de golosinas y explica que eran de su hija: "Mi hija fue a un cumpleañitos y trajo su tesoro. Le dije que nosotros no comemos eso", expresó

La influencer detalló que la niña hizo berrinche para comer sus golosinas, pero ella se mantuvo firme y le reiteró que "en su casa no comen eso". Luego, afirmó que dejó que la niña comiera uno o dos , pero tomó la decisión de tirar a la basura todos los demás caramelos que quedaban.

"Lo vamos a tirar porque esto es basura para el cuerpo. No comemos esto", insistió la mujer. Acto seguido, se la ve a la influencer arrojar la bolsa de golosinas a una caja con restos de basura e incitó a los demás padres a hacer lo mismo. "Cuando vos no comés porquerías, es mucho más fácil decirle a tus hijos que no coman, porque vos sos el primer ejemplo", expresó.

Polémica en las redes por el video de la influencer salteña

El video generó diferentes comentarios en las redes sociales y hubo quienes opinaron a favor de la actitud de la mujer, alegando que es una buena práctica para evitar que los niños se vuelvan adictos al azúcar. "Yo hago lo mismo, los tiro", comentó una usuaria en Instagram

Golosinas- Basura La mujer mostró en un video cómo arrojaba las golosinas de su hija a la basura Captura

Por otro lado, hubo quienes expresaron que la decisión de la mujer no fue la correcta y se mostraron en desacuerdo con prohibir el consumo de azúcar en niños. "Cuando vuelva a tener un cumple se los va a comer a todos juntos"; "Una madre estricta nunca es bueno"; "Lo bueno en exceso es malo y lo malo en exceso es malo...se puede comer de todo en su medida justa", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en el posteo.