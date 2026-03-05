Fue a comer a una reconocida pizzería porteña, compartió el ticket y desató polémica

Una mujer en Buenos Aires pidió una pizza con bebidas y el monto que debió gastar desató una ola de comentarios en las redes.

Fue a comer a una pizzería y compartió el ticket. Usuarios en redes desataron polémica.

Recientemente se viralizó en las redes sociales el comentario de una mujer que fue a comer a un reconocido local gastronónimo en Buenos Aires y compartió el precio que pagó. La visitante acudió a la pizzería El Cuartito y pidió una pizza y dos bebidas. Tras salir del local, tomó una foto del ticket y lo subió en la pestaña de reseñas de Google Maps.

Según se detalla en el comprobante fiscal, la clienta pidió una pizza grande napolitana con roquefort con un valor de $41.000. Además sumó una porción individual de fugazzetta por $5.500. Para beber eligió una gasesosa de $4.400 y un porrón de cerveza a $8.100. La cuenta dio un total de $59.000, un monto que no contempló ni propina ni postre.

Ticket La mujer consumió en la pizzería y compartió el ticket El ticket generó polémica en redes sociales Tras viralizarse el monto que la mujer debió pagar por la consumición, usuarios en la red social X se expresaron al respecto. Hay quienes aseguran que los precios son acordes por la zona y la comida, alegando que el tamaño de las porciones en ese lugar suelen ser contundentes. "Las pizzas chicas del cuartito son como para 3 personas igual, y se comieron 2 con 2 birras. Asique bastante bien por la zona y la calidad de comida", expresó un usuario.

Por otro lado, hubo quienes cuestionaron el precio de los platos en el menú del lugar, recomendando asistir a locales más económicos y con la misma o mejor atención. "30 lucas una pizza? Que tienen un molino de trigo tirado por bueyes?", comentó un joven en la red social X

Pizza Napolitana Pizza Al debate también se sumaron aquellos que no aprueban la actitud de la mujer de compartir el ticket en las plataformas, alegando que fue libre de consumir en el lugar aún sabiendo los precios. "Va a una pizzería, ve las opciones de pizzas con sus precios, pide igual, come, pide la cuenta, llega la cuenta y se queja. No se entiende", opinó un usuario en redes.