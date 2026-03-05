5 de marzo de 2026 - 17:00

Enfrentó a un chico que la había lastimado y su respuesta fue furor en redes: ¿Antes del accidente?

La historia se volvió viral en redes sociales y generó debate entre los usuarios. Algunos afriman que es un “genio incomprendido”, mientras que la gran mayoría dice: “No puede ser que haya tirado esa”.

La joven se indignó con el chico por su insólita respuesta.

La joven se indignó con el chico por su insólita respuesta.

Una historia de (casi) amor se volvió viral en redes sociales: en esta ocasión, una chica compartió en su cuenta de X una conversación con un pibe que la dejó completamente desconcertada. Todo comenzó cuando el joven que, según ella, le había roto el corazón tiempo atrás volvió a escribirle por Twitter.

Sorprendida y preguntándose en su mente “por qué volvió”, la joven aprovechó para reclamarle por lo ocurrido en el pasado -algo que la gran mayoría habría hecho-. Sin embargo, la respuesta del quien fingió demencia absoluta no fue la que esperaba y el intercambio terminó en una situación insólita.

El episodio se viralizó luego de que la propia involucrada publicara la captura del chat en su cuenta de X, donde relató lo sucedido y compartió el diálogo. “Uno q me boludeó en su momento me volvió a hablar diciéndome esto [risas] Dios mío, me rio para no llorar de lo mentiroso que es”, escribió al publicar la foto.

El posteo superó las 221 mil visualizaciones y acumula más de 7 mil “me gusta”, además de decenas de comentarios de usuarios que reaccionaron con humor. La gran mayoría de los hombres bromeó con la situación y lo calificaron como un “genio incomprendido”.

“¿Tiene 13 años? Porque si no, no se explica. No puede ser que haya tirado esa”, escribió otra chica.

Insólita historia: la respuesta que se volvió viral

La usuaria de X @sextonessssssss publicó la captura del chat. En la imagen se ve que el jóven le escribe primero, y ella decide preguntarle directamente si se acuerda de quién es.

“¿Sabés quién soy? ¿Qué hablás?”, le escribió la tuitera. El chico respondió confundido: “¿De qué me perdí?”. Ante esa reacción, ella fue directa al recordar el pasado: “Me boludeaste”.

Sin embargo, lejos de reconocer lo que había pasado entre ellos, el joven sacó “una jugada maestra” y le respondió con otra pregunta que sorprendió todavía más. “¿Cómo que te boludeé? Ah, bancá… ¿nos conocíamos antes del accidente?”, dijo.

La joven se indignó con el chico que volvió a hablarle después de casi un año.
La joven se indignó con el chico que volvió a hablarle después de casi un año.

La joven se indignó con el chico que volvió a hablarle después de casi un año.

Según explicó en el chat, meses atrás había sufrido un choque mientras viajaba con amigos hacia Buenos Aires. “Chocamos en la ruta y nos golpeamos bastante. Tengo lagunas mentales y estuve un par de días en el hospital”, agregó, acompañado de una carita representando “vergüenza”.

Supuestamente, no podía recordar a algunas personas y situaciones tras ese accidente. “Perdón si no te recuerdo y/o te hice algún daño”, concluyó. Sin embargo, la explicación no convenció del todo a la joven, que decidió publicar la conversación en redes sociales.

