Enfrentó a un chico que la había lastimado y su respuesta fue furor en redes: ¿Antes del accidente?

Una historia de (casi) amor se volvió viral en redes sociales : en esta ocasión, una chica compartió en su cuenta de X una conversación con un pibe que la dejó completamente desconcertada . Todo comenzó cuando el joven que, según ella, le había roto el corazón tiempo atrás volvió a escribirle por Twitter .

Descalifican a 20 camellos en un certamen de belleza por tener botox y otras operaciones estéticas

Bob japonés: el corte de pelo ultra preciso que destrona al estilo despeinado y será furor en 2026

Sorprendida y preguntándose en su mente “por qué volvió” , la joven aprovechó para reclamarle por lo ocurrido en el pasado -algo que la gran mayoría habría hecho-. Sin embargo, la respuesta del quien fingió demencia absoluta no fue la que esperaba y el intercambio terminó en una situación insólita.

El episodio se viralizó luego de que la propia involucrada publicara la captura del chat en su cuenta de X, donde relató lo sucedido y compartió el diálogo. “Uno q me boludeó en su momento me volvió a hablar diciéndome esto [risas] Dios mío, me rio para no llorar de lo mentiroso que es” , escribió al publicar la foto.

El posteo superó las 221 mil visualizaciones y acumula más de 7 mil “me gusta”, además de decenas de comentarios de usuarios que reaccionaron con humor. La gran mayoría de los hombres bromeó con la situación y lo calificaron como un “genio incomprendido” .

“¿Tiene 13 años? Porque si no, no se explica. No puede ser que haya tirado esa” , escribió otra chica.

Insólita historia: la respuesta que se volvió viral

La usuaria de X @sextonessssssss publicó la captura del chat. En la imagen se ve que el jóven le escribe primero, y ella decide preguntarle directamente si se acuerda de quién es.

“¿Sabés quién soy? ¿Qué hablás?”, le escribió la tuitera. El chico respondió confundido: “¿De qué me perdí?”. Ante esa reacción, ella fue directa al recordar el pasado: “Me boludeaste”.

Sin embargo, lejos de reconocer lo que había pasado entre ellos, el joven sacó “una jugada maestra” y le respondió con otra pregunta que sorprendió todavía más. “¿Cómo que te boludeé? Ah, bancá… ¿nos conocíamos antes del accidente?”, dijo.

La joven se indignó con el chico que volvió a hablarle después de casi un año. La joven se indignó con el chico que volvió a hablarle después de casi un año. @sextonessssssss

Según explicó en el chat, meses atrás había sufrido un choque mientras viajaba con amigos hacia Buenos Aires. “Chocamos en la ruta y nos golpeamos bastante. Tengo lagunas mentales y estuve un par de días en el hospital”, agregó, acompañado de una carita representando “vergüenza”.

Supuestamente, no podía recordar a algunas personas y situaciones tras ese accidente. “Perdón si no te recuerdo y/o te hice algún daño”, concluyó. Sin embargo, la explicación no convenció del todo a la joven, que decidió publicar la conversación en redes sociales.