Descalifican a 20 camellos en un certamen de belleza por tener botox y otras operaciones estéticas

Un festival de Belleza de Camellos celebrado en Omán, se ha visto sacudido por un fraude sin precedentes luego de la descalificación de 20 animales luego de detectar que habían sido sometidos a diversos procedimientos cosméticos para mejorar su imagen.

"Busco un novio": el insólito pedido de una mujer en medio del derrumbe de Parque Patricios

Enfrentó a un chico que la había lastimado y su respuesta fue furor en redes: ¿Antes del accidente?

Lo que comenzó como una sospecha por rasgos faciales inusualmente pronunciados terminó en el hallazgo de una red de manipulaciones estéticas en la localidad de Al Musanaa.

Los expertos del Camel Club y de la Federación de Carreras de Camellos de Omán confirmaron que a los animales se les había inyectado botox en los músculos faciales y los labios, además de utilizar ácido hialurónico para aumentar el volumen labial y silicona para modificar la forma de la nariz.

Incluso se detectó el uso de inyecciones hormonales para potenciar el tono muscular y técnicas para tensar la piel , buscando resaltar la simetría y el grosor de áreas específicas del rostro. Estas prácticas buscan imitar el "ideal de belleza" de la región , que valora rasgos como labios colgantes, cabezas grandes, cuellos largos y anchos, pestañas oscuras y jorobas bien formadas.

La organización del evento mantiene una política de tolerancia cero ante estas intervenciones, que no solo alteran la competencia justa, sino que ponen en grave peligro la salud de los animales. Según los veterinarios, estos procedimientos pueden causar inflamaciones, desgarros internos y otras complicaciones médicas derivadas de las operaciones.

El incentivo detrás de estas prácticas ilegales es tanto económico como de prestigio, ya que los criadores compiten por premios de alto valor en una industria cada vez más competitiva.

Como consecuencia del hallazgo los veinte ejemplares fueron expulsados de inmediato y los propietarios enfrentarán sanciones por parte de las autoridades. Por otro lado, los animales afectados quedaron bajo supervisión veterinaria para recibir atención médica necesaria.

Este incidente, considerado la infracción más numerosa en la historia reciente del certamen, ha llevado a los organizadores a endurecer aún más los controles físicos y médicos para proteger la esencia cultural y el bienestar de los camellos en futuras ediciones.